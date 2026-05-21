Εαρινές προβλέψεις Κομισιόν: «Ψαλιδίζει» την ανάπτυξη στο 1,8%, «φουσκώνει» τον πληθωρισμό στο 3,7%

Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερος πληθωρισμός: κάπως έτσι συνοψίζονται οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή και ενεργειακής κρίσης συνολικά στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα περιοριστεί από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026, καθώς το σοκ στις τιμές της ενέργειας διαβρώνει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και περιορίζει την αύξηση της κατανάλωσης. Το 2027, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει ελαφρώς στο 1,6%, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η εφαρμογή του RRF.
Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% το 2026, τροφοδοτούμενος από την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας. Το 2027, ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,4%, όμως ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα αναμένεται να παραμείνει αυξημένος, καθώς το σοκ στις τιμές θα μετακυλίεται στις μη ενεργειακές συνιστώσες.
Η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω, αν και με βραδύτερο ρυθμό, φθάνοντας στο 7,9% το 2027. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Κομισιόν, η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει ευνοϊκή δημοσιονομική θέση, με διατηρήσιμα πλεονάσματα την περίοδο 2025-2027, παρά τα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα. Επίσης, η ισχυρή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να οδηγούν σταθερά προς τα κάτω τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, φέρνοντάς τον κοντά στο 134% έως το τέλος του 2027.
Στην ΕΕ και την Eυρωζώνη, η ανάπτυξη για το 2026 αναθεωρείται επίσης προς τα κάτω, ενώ ο πληθωρισμός προς τα πάνω, με την Κομισιόν να επισημαίνει ότι «ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, η οικονομία της ΕΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στο ενεργειακό σοκ που προκαλείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή – το δεύτερο τέτοιο σοκ σε λιγότερο από πέντε χρόνια».
Για την ευρωζώνη, προβλέπεται ανάπτυξη 0,9% το 2026 και 1,2% το 2027 (από 1,2% και 1,4% αντίστοιχα το φθινόπωρο του 2025). Στην ΕΕ, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 1,1% το 2026 (από 1,4% που προβλεπόταν πέρυσι το φθινόπωρο) και στη συνέχεια να αυξηθεί στο 1,4% το 2027. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, στην Ευρωζώνη προβλέπεται να φτάσει το 3% το 2026 και να υποχωρήσει στο 2,3% το 2027, ενώ στην ΕΕ προβλέπεται στο 3,1% το 2026 και στο 2,4% το 2027.
