search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 15:49
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.05.2026 13:18

Εαρινές προβλέψεις Κομισιόν: «Ψαλιδίζει» την ανάπτυξη στο 1,8%, «φουσκώνει» τον πληθωρισμό στο 3,7%

21.05.2026 13:18
euro_money_new_1234

Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερος πληθωρισμός: κάπως έτσι συνοψίζονται οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή και ενεργειακής κρίσης συνολικά στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα περιοριστεί από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026, καθώς το σοκ στις τιμές της ενέργειας διαβρώνει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και περιορίζει την αύξηση της κατανάλωσης. Το 2027, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει ελαφρώς στο 1,6%, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η εφαρμογή του RRF.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% το 2026, τροφοδοτούμενος από την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας. Το 2027, ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,4%, όμως ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα αναμένεται να παραμείνει αυξημένος, καθώς το σοκ στις τιμές θα μετακυλίεται στις μη ενεργειακές συνιστώσες.

Η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω, αν και με βραδύτερο ρυθμό, φθάνοντας στο 7,9% το 2027. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Κομισιόν, η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει ευνοϊκή δημοσιονομική θέση, με διατηρήσιμα πλεονάσματα την περίοδο 2025-2027, παρά τα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα. Επίσης, η ισχυρή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να οδηγούν σταθερά προς τα κάτω τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, φέρνοντάς τον κοντά στο 134% έως το τέλος του 2027.

ΕΕ και Ευρωζώνη

Στην ΕΕ και την Eυρωζώνη, η ανάπτυξη για το 2026 αναθεωρείται επίσης προς τα κάτω, ενώ ο πληθωρισμός προς τα πάνω, με την Κομισιόν να επισημαίνει ότι «ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, η οικονομία της ΕΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στο ενεργειακό σοκ που προκαλείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή – το δεύτερο τέτοιο σοκ σε λιγότερο από πέντε χρόνια».

Για την ευρωζώνη, προβλέπεται ανάπτυξη 0,9% το 2026 και 1,2% το 2027 (από 1,2% και 1,4% αντίστοιχα το φθινόπωρο του 2025). Στην ΕΕ, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 1,1% το 2026 (από 1,4% που προβλεπόταν πέρυσι το φθινόπωρο) και στη συνέχεια να αυξηθεί στο 1,4% το 2027. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, στην Ευρωζώνη προβλέπεται να φτάσει το 3% το 2026 και να υποχωρήσει στο 2,3% το 2027, ενώ στην ΕΕ προβλέπεται στο 3,1% το 2026 και στο 2,4% το 2027.

Διαβάστε επίσης

Νέες παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις από τους κωδικούς φιλοξενίας και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

SOS από Goldman Sachs: Ιστορική πτώση στα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές – Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran_new_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου

astynomia-kriti-0123
ΕΛΛΑΔΑ

Πλούσιο ποινικό παρελθόν συνοδεύει την οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης – Οι καταγγελίες που άνοιξαν ξανά την υπόθεση

Allwyn5
ADVERTORIAL

Πέντε πράγματα που δεν ήξερες για τη Billie Kark (vid.) – Η Allwyn στην εκρηκτική συναυλία του “This is Athens City Festival” στην Πλατεία Δεξαμενής

esr_1010_1920-1080_new
MEDIA

ΕΣΡ: Μοίρασε πρόστιμα σε ΑΝΤ1 και Star για τον τρόπο κάλυψης του θανάτου του Τζόρτζ Μπάλτοκ

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υπόσχεται να στηρίξει την Κούβα καθώς ο Τραμπ εντείνει την πίεση στην Αβάνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

kraounakis iliopoulos xristo dendias
ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 15:49
iran_new_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου

astynomia-kriti-0123
ΕΛΛΑΔΑ

Πλούσιο ποινικό παρελθόν συνοδεύει την οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης – Οι καταγγελίες που άνοιξαν ξανά την υπόθεση

Allwyn5
ADVERTORIAL

Πέντε πράγματα που δεν ήξερες για τη Billie Kark (vid.) – Η Allwyn στην εκρηκτική συναυλία του “This is Athens City Festival” στην Πλατεία Δεξαμενής

1 / 3