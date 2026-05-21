Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Καλημέρα σας

Με τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, ειδικά γραμμένο για την περίσταση, θα «ντυθεί» μουσικά η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη στο Θησείο, για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, αλλά εκείνο που θα αναδειχθεί εκ των πραγμάτων σε μείζον θέμα είναι τι θα κάνουν τα στελέχη, κυρίως οι βουλευτές, του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στο νέο κόμμα, αλλά για διάφορους λόγους δεν είναι δεδομένος ούτε ο τρόπο, ούτε ο χρόνος.

Οι κινήσεις του Τσίπρα προκαλούν τεράστια πίεση σε όλους αυτούς. Μένεις στον ΣΥΡΙΖΑ, κρατάς και την έδρα και περιμένεις την τελευταία στιγμή ή πας από τώρα (εξυπακούεται ότι πρέπει να σε θέλει και εκείνος) και χάνεις την έδρα σου και το ασφαλές πλαίσιο που έχεις τώρα;

Να σας πω για παράδειγμα ότι ο πρόεδρος Αλέξης θα ανακοινώσει τον επόμενο μήνα ακόμα 50 νέα στελέχη, που θα μπουν στην πρώτη γραμμή του εγχειρήματος. Όπερ σημαίνει ότι όποιος βουλευτής ή παράγοντας του ΣΥΡΙΖΑ καθυστερεί, χάνει… σειρά! Δεν το λες και επουσιώδες…

Δημοσκοπήσεις και εκτίμηση εκλογών

Πριν πάμε στην Καρυστιανού, που είναι η μέρα της σήμερα, να σας πω ακόμα για τον Αλέξη Τσίπρα δύο πράγματα:

Πρώτον ότι οι πηγές που λένε ότι έχει κυλιόμενες δημοσκοπήσεις στα χέρια του, ισχυρίζονται πως είναι καθαρά πάνω από το ΠΑΣΟΚ 3 με 5 μονάδες.

Δεν θέλω να σας παρασύρω, εγώ καταγράφω ό,τι ακούω και σας τα μεταφέρω. Ούτε τις πιστεύω, ούτε τις απορρίπτω. Αλλά αυτό λένε οι πηγές.

Και δεύτερον, ότι για κάποια στιγμή προβληματίστηκε εάν οι διαρροές περί πρόωρων εκλογών τον Σεπτέμβριο είναι σκόπιμες για μπλόφα ή απέδιδαν πραγματικές πρωθυπουργικές προθέσεις. Αλλά τελικά είπε ότι κι ένα μικρό ποσοστό να είναι το δεύτερο, δεν έχει την πολυτέλεια να καθυστερήσει το κόμμα, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα πήγαινε… άκλαυτος.

Το Ολύμπιον ανατρέπει το… μισό πολιτικό σκηνικό

Πρεμιέρα σήμερα για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Το πρώτο βήμα για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, καθώς οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι τουλάχιστον στα δεξιά της ΝΔ, αλλά στον λεγόμενο αντισυστημικό χώρο, ενδεχομένως αι ευρύτερα, η επίδραση του κόμματος αυτού θα είναι σημαντική.

Για παράδειγμα, ξεχάστε τη «Νίκη», δώστε όλα τα κουράγια σας στην Λατινοπούλου (άμα θέλετε), στείλτε τις σκέψεις σας στην Ζωή Κωνσταντοπούλου (άμα θέλετε εννοείται) και ανησυχείτε για το πόσες απώλειες θα έχει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος (επίσης άμα θέλετε).

Το ερώτημα είναι εάν κάποιοι δυσαρεστημένοι από τα υπόλοιπα κόμμα της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ ή κόσμος που θα σκεφτόταν τον Αλέξη Τσίπρα, προτιμήσει να πάει στο κόμμα Καρυστιανού.

Οφείλω να ομολογήσω ότι τον Βελόπουλο τον βλέπω ψύχραιμα. Αντίθετα, Λατινοπούλου και Κωνσταντοπούλου «φορτώνουν» παρεμβάσεις τελευταία.

Ο «κίτρινος» Μάριο και το κόμμα Καρυστιανού

Από αυτά που κυκλοφορούν, σχετικά με στήριξη από «δυνατούς παράγοντες» στο νέο κόμμα, δεν κρατάω πολλά.

Για την ακρίβεια δυσκολεύομαι να πιστέψω οτιδήποτε.

Ίσως στο μόνο που δίνω μία βάση και αυτό διότι… έδωσε κι αυτός δικαιώματα είναι ότι κοντά στις απόψεις του νέου κόμματος είναι ο Μάριος ο Ηλιόπουλος.

Βλέπετε, ο πρόεδρος της ΑΕΚ (πρωταθλητής πλέον) εκφώνησε ολόκληρο μανιφέστο τις προάλλες στη φιέστα στέψης της ομάδας.

Πήγαν οι οπαδοί της να χαρούν την κατάκτηση του τίτλου και ξαφνικά βρέθηκαν σε… πολιτική εκδήλωση. Με τον «σούπερ ντούπερ Μάριο» – ραλίστα, πιλότο και καπετιάνο μαζί – να κηρύσσει περίπου πόλεμο κατά της διαπλοκής και του συστήματος!

Ανεξαρτήτως εάν συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν με όσα έλεγε, ήταν λίγοι ξαφνικό.

Αλλά κάπως έτσι μπήκε σε πολλούς η ιδέα – βοηθούντος και των προηγούμενων φημών – ότι είναι φαν του κόμματος Καρυστιανού. Διότι η ρητορική έδωσε αυτή την εντύπωση…

Το δώρο Χριστοδουλάκη στον Τσίπρα

Αρχίζει να χτυπάει… κόκκινο (ή πράσινο αν θέλετε) η καρεκλολαγνεία στο ΠΑΣΟΚ. Εννοείται η κυβερνητική καρεκλολαγνεία. Η λαχτάρα δηλαδή να ξανακαθίσουν κάποιοι σε κυβερνητική καρέκλα με κάθε τρόπο – γι’ αυτό το φαινόμενο μιλάω.

Βέβαια δεν το λένε έτσι το φαινόμενο αυτό, άλλη λέξη χρησιμοποιούν. «Ευθύνη», λέει. Πιο εύηχη, πιο ιλουστρασιόν λέξη. «Ευθύνη». Ευθύνη για τη «σωτηρία της χώρας», «ευθύνη για προσφορά», τέτοια ωραία, που ακούγονται ωραία στα αυτιά.

Απλά μπερδεύουν τις ευθύνες: Ο κόσμος της κεντροαριστεράς γενικά, αλλά και ειδικά ο κόσμος που πήγε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και ενέκρινε μία πολιτική απόφαση, άλλη ευθύνη της ανέθεσε: Να πετύχουν την πολιτική αλλαγή! Χωρίς μπλε κόκκους ή με ποσοστά. Δεν τους είπε δηλαδή «αφήστε και 34, 40, 50 τοις εκατό ΝΔ μέσα».

Διότι άκουσα τον υπουργό του Σημίτη, Νίκο Χριστοδουλάκη, να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ θα σταθμίσει μετεκλογικά τις… ανάγκες της χώρας και ανάλογα πώς έχει διαμορφωθεί το πολιτικό φάσμα θα κάνει τις κινήσεις του. Δηλαδή μπορεί να συνεργαστεί και με τη ΝΔ, γιατί όχι!

Αφού θέλει τόσο πού να πάει στη ΝΔ, γιατί δεν πάει από τώρα και παιδεύει ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ;

Τέτοιο δώρο στον Αλέξη Τσίπρα το σκέφτηκε και το έκανε ή του… έφυγε;

Υποτίθεται ότι ο Νίκος Χριστοδουλάκης είναι από τους δυνατούς υποστηρικτές του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με τέτοιους υποστηρικτές… καλά θα πάει κι αυτό πρόεδρε!

Ο Δένδιας τι ακριβώς επιδιώκει;

Σαν να φορτώνει κάπως το πεδίο των ελληνοτουρκικών.

Κατά πολλούς φορτώνει επικίνδυνα. Κατ’ άλλους είναι νωρίς να εκτιμηθούν οι πραγματικές προθέσεις του Ταγίπ Ερντογάν και αν θα επιχειρήσει να προκαλέσει καταστάσεις κρίσης.

Δηλώσεις βέβαια, όπως του Νίκου Δένδια ότι δεν πιστεύει στα «ήρεμα νερά» δεν βοηθούν. Είναι σαν προεξοφλείς αποτυχία, αδυναμία συνεννόησης, έλλειψη διπλωματικής λύσης – άρα τι εννοείς;

Ο Δένδιας, που την είδε… «στρατηγός» μάλλον, έχει βρει τα εθνικά θέματα για να πλειοδοτήσει με το βλέμμα στο εσωτερικό (και της ΝΔ).

Για παράδειγμα εκείνος σήκωσε τους τόνους με την υπεραντίδραση για τη μεταφορά πυραύλων και πλοίων σε Κάρπαθο, Λήμνο, Κύπρο κλπ. Και τώρα που τα γυρίζουμε πίσω (πολύ λογικά δηλαδή), φαίνεται σε κάποιους ότι υπάρχει υποχώρηση.

Μια σοβαρότητα τη χρειάζεται το Πεντάγωνο…

Η Θ. Αλαμπάση κεντρική ομιλήτρια στην ασφαλιστική «γιορτή» της Ύδρας

Για νέο ρεκόρ συμμετεχόντων πάει και φέτος η 26η Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα που ξεκίνησε χτες το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Η συνάντηση-θεσμός αποτελεί το ετήσιο ραντεβού της ασφαλιστικής αγοράς, και έχει ως βασικό στόχο την ανταλλαγή απόψεων, τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων της αγοράς, την επικοινωνία και την ενημέρωση γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις και τις εξελίξεις του κλάδου.

Η πιο «γεμάτη» μέρα θα είναι η σημερινή με την κεντρική ομιλία του προέδρου της ΕΑΕΕ Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου και του πολύ ενδιαφέροντος πάνελ συζήτησης που συνήθως ακολουθεί.

Ως επίσημη προσκεκλημένη ομιλήτρια θα είναι φέτος η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση.

Κατά την παρουσία της στη Συνάντηση της Ύδρας, η κα Αλαμπάση αναμένεται να αναπτύξει τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, το ιδιωτικό χρέος και τις θεσμικές εξελίξεις….

Άρχισαν τα «όργανα» για το νέο χωροταξικό στον Τουρισμό

Ξεκίνησαν οι πρώτες «επίσημες» αντιδράσεις φορέων του τουριστικού κλάδου για το Νέο Χωροταξικό που ανακοίνωσαν πριν λίγες μέρες από κοινού τα Υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος, το οποίο τίθεται σε διαβούλευση και προβλέπει σημαντικούς περιορισμούς τόσο στον ανώτατο αριθμό κλινών σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, όσο και στην αρτιότητα των οικοπέδων για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Πιο συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων με ανακοίνωση της μιλάει για «άκαμπτες και λανθασμένες επιλογές, οριζόντιους περιορισμούς και μη τεκμηριωμένες απαγορεύσεις που κινδυνεύουν να δεσμεύσουν αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας για δεκαετίες».

Με άλλα λόγια οι ξενοδόχοι διαφωνούν κάθετα με τους περιορισμούς που έχουν βάλει στον αριθμό των κλινών τα δύο υπουργεία και μάλιστα σε περιοχές «ναυαρχίδες» του ελληνικού τουρισμού όπως τα κυκλαδονήσια, η Ρόδος, η Ζάκυνθος, η Κως και πολλές ακόμη.

Σύμφωνα με την ΠΟΞ οι ειδικές προβλέψεις «οφείλουν να αποτελούν αντικείμενο των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, τα οποία μπορούν (και πρέπει) να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του κάθε προορισμού»

Τα δείπνα Μασούτη ανησυχούν ανταγωνιστές στην αγορά

Μπορεί δημόσια όλοι να μιλούν για «υγιή ανταγωνισμό», όμως στην αγορά των σούπερ μάρκετ οι τελευταίες κινήσεις του Γιάννη Μασούτη έχουν αρχίσει να προκαλούν πραγματικό εκνευρισμό σε γνωστά επιχειρηματικά γραφεία της Αθήνας. Και όχι άδικα. Μετά το «πράσινο φως» της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Κρητικός, οι πληροφορίες λένε ότι κορυφαία στελέχη μεγάλων αλυσίδων παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες κινήσεις του ισχυρού άνδρα της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας.

Φήμες στην αγορά επιμένουν ότι το τελευταίο διάστημα τα δείπνα και τα ραντεβού του Γιάννη Μασούτη με προμηθευτές και επιχειρηματίες έχουν πυκνώσει αισθητά, ενώ κάποιοι βλέπουν ήδη προετοιμασία για νέα ανοίγματα σε περιοχές όπου μέχρι πρότινος άλλοι όμιλοι θεωρούσαν ότι «παίζουν μόνοι τους».

Στο παρασκήνιο ακούγονται πολλά. Από συνεργασίες με τοπικές αλυσίδες μέχρι επαφές με γνωστούς παίκτες του real estate για νέα logistics centers. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένοι ανταγωνιστές έχουν ήδη δώσει εντολή να «χαρτογραφηθεί» κάθε νέα κίνηση της Μασούτης στην Αττική.

Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι αλλού. Παράγοντες της αγοράς λένε ότι ο πραγματικός φόβος δεν αφορά μόνο τα μερίδια αγοράς, αλλά και το γεγονός ότι ο Μασούτης δείχνει διατεθειμένος να παίξει πιο επιθετικά σε επίπεδο τιμών. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα για πολλούς.

