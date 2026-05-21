Κρίσιμοι για τα νέα κόμματα οι «αδέσποτοι» ψηφοφόροι

Ήρθε ο καιρός της εμφάνισης των δύο νέων κομμάτων: σήμερα ανακοινώνεται αυτό της Μαρίας Καρυστιανού και στις 26 Μαΐου αυτό του Αλέξη Τσίπρα.

Έρχεται δηλαδή, μεταξύ άλλων, η ώρα να κριθούν και οι προφήτες, οι χαρτορίχτρες και οι οιωνοσκόποι που προβλέπουν από ανατροπή μέχρι και συντέλεια του πολιτικού σκηνικού όπως το ξέραμε.

Παρότι πάντως οι φλύαρες προφητείες έχουν ελάχιστη αξιοπιστία, προφανώς τα νέα κόμματα θα ασκήσουν κάποια επίδραση στο υπάρχον κομματικό σύστημα – κοινώς από κάπου θα αντλήσουν τις δυνάμεις τους πιέζοντας τα ποσοστά άλλων σχηματισμών.

Η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται ότι θα πιεστεί ιδιαίτερα από κάποιο εκ των δύο. Ούτε ο Τσίπρας ούτε η Καρυστιανού μπορούν να πάρουν ψηφοφόρους που έως σήμερα δηλώνουν πρόθεση ψήφου στη Ν.Δ. Δύσκολα μάλιστα μπορούν να προσεγγίσουν όσους προέρχονται απ’ αυτήν και παραμένουν αναποφάσιστοι.

Ουδείς όμως μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια τι γίνεται με το ποσοστό αυτών που, απογοητευμένοι, την έχουν εγκαταλείψει οριστικά.

Δεδομένου ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται αρκετοί λαϊκοδεξιοί, ακροδεξιοί, θρησκόληπτοι και φιλορώσοι, τους οποίους η Ν.Δ. είχε προσελκύσει το 2019 και το 2023, ίσως η Καρυστιανού να τους «ψαρέψει» από την Ελληνική Λύση και τη Νίκη, όπου είχαν βρει προσωρινό καταφύγιο.

Όσο πάντως η ρητορική της θα εστιάζει σε αυτούς τους ψηφοφόρους τόσο θα δυσκολεύει η πρόσβασή της σε αριστερούς, με εξαίρεση φυσικά το ποσοστό συνωμοσιολόγων και «οργισμένων» που υπάρχει σε αυτόν τον χώρο.

Για τον Τσίπρα τα πράγματα είναι μάλλον πιο απλά, αφού η διασκορπισμένη «κληρονομιά» του 18% που άφησε πίσω του παραιτούμενος το 2023 από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας εύλογος εκλογικός στόχος, παρότι η διασπορά είναι πολύ μεγάλη, ενώ και η περιπέτεια με τον (κάποτε εκλεκτό του Τσίπρα) Κασσελάκη προκάλεσε βαθιά τραύματα και ρήγματα σε αυτόν τον χώρο, τα οποία δεν είναι προβλέψιμο πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν στην επιλογή της ψήφου.

Ο άμεσος αντίπαλός του είναι το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει σοβαρή απευθείας μετακίνηση ψήφων προς το νέο κόμμα.

Ωστόσο, αν οι επιδόσεις των δύο είναι κοντά στην ισοπαλία, ακόμη κι ένα πολύ μικρό ποσοστό μετακινούμενης ψήφου ίσως είναι αρκετό για να κρίνει τον νικητή του ντέρμπι για τη δεύτερη θέση.

Στο τέλος της ημέρας – κι αυτό δεν αφορά μόνο τα δύο νέα κόμματα, αλλά και τα υπάρχοντα – θα μετρήσει πολύ η τελική εκλογική συμπεριφορά των «περιφερόμενων» και «αδέσποτων» ψηφοφόρων, οι οποίοι σταθμεύουν προσωρινά εδώ κι εκεί περιμένοντας ίσως μέχρι την τελευταία στιγμή για να λάβουν τις οριστικές αποφάσεις τους.