Αμηχανία και εκνευρισμός στην Αθήνα με το Ισραήλ – Το διάβημα του ΥΠΕΞ και η έντονη καταδίκη

Μπορεί να χρειάστηκε βίντεο στο οποίο ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ μπεν Γκβιρ εμφανίζεται να κακοποιεί με τα ίδια του τα χέρια παρανόμως συλληφθέντες και παρανόμως κρατούμενους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, αλλά μετά από πολύ καιρό η Αθήνα επιτέλους έδωσε… σημεία ζωής.

Το υπουργείο Εξωτερικών, για πρώτη φορά από τότε που το Ισραήλ πραγματοποιεί πειρατείες στα σκάφη του στολίσκου, αντέδρασε με πραγματική ένταση ανακοινώνοντας ότι «η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla” είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών».

Λίγο νωρίτερα και πριν δημοσιοποιηθεί το βίντεο με τις αγριότητες του μπεν Γκβιρ, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, είχε ενημερώσει ότι «η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί, πιθανότητα αύριο πρωί, στον χώρο, όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής και θα μεριμνήσει, ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους», προσθέτοντας ότι «απαιτούμε την απόλυτη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών».

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι η αντίδραση της Αθήνας – ακόμα και μπροστά στον ανοιχτό βασανισμό ακτιβιστών από μέλος της κυβέρνησης του Ισραήλ – είναι ήπια, μπροστά στην οργή που εξέφρασαν άλλες χώρες: στην Ιταλία η ίδια η πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, σε κοινή δήλωσή της με τον ΥΠΕΞ, Αντόνιο Ταγιάνι, απαίτησαν να ζητηθεί συγγνώμη από το Ισραήλ για τα… καμώματα του μπεν Γκβιρ, σε γλώσσα που δεν είχε ίχνος διπλωματικής ευπρέπειας.

Επίσης, ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη στο Παρίσι για εξηγήσεις, η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας, Ιβέτ Κούπερ, είπε ότι οι εικόνες της προκάλεσαν «αποστροφή», ενώ η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών, Χέλεν Μακέντι, είπε το αυτονόητο, ότι, δηλαδή, οι ακτιβιστές «που κρατούνται παράνομα… δεν αντιμετωπίζονται με κανέναν τρόπο με την πρέπουσα αξιοπρέπεια ή σεβασμό».

Ακόμα και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, αφού εξήρε την καταδίκη της συμπεριφοράς του ακροδεξιού μπεν Γκβιρ από όλο το πολιτικό φάσμα του Ισραήλ (και, φυσικά, χαρακτήρισε τον στολίσκο ως «ανόητο κόλπο») έσπευσε να πει ότι ο υπουργός «πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του», ενώ σφοδρές αντιδράσεις υπήρξαν και από χώρες όπως ο Καναδάς, το Βέλγιο, η Ολλανδία, κ.λπ. Και, φυσικά, κεντρικό σε όλα τα παραπάνω είναι το «άδειασμα» Νετανιάχου στον μπεν Γκβιρ και ο δημόσιος καυγάς του με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σάαρ.

Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι χρειάστηκε ο μπεν Γκβιρ να αποκαλύψει ο ίδιος – και να κοκορευτεί, από πάνω – την αποτρόπαιη συμπεριφορά των αρχών του Ισραήλ έναντι των ακτιβιστών του στολίσκου για να υπάρξει μια κάπως πιο δυναμική αντίδραση από την Αθήνα, ενώ – υπενθυμίζεται – όταν οι IDF είχαν κάνει ρεσάλτο σε σκάφη του στολίσκου το 2025 και είχαν κρατήσει παράνομα την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, η κυβέρνηση είχε τηρήσει πιο… λάιτ στάση.

Η ίδια είχε πει για την κράτησή της (στον ρ/σ Αθήνα 984) ότι «φαντάζομαι ότι όλοι έχουν δει το σχετικό βίντεο με τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, μπεν Γκβιρ, που μας αποκαλούσε τρομοκράτες και μας ταπείνωνε. Η Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, υπέστη εξευτελισμό καθώς της πετούσαν σημαίες του Ισραήλ, ενώ έφτασαν να αφαιρέσουν τα διακριτικά που φορούσε ο Γάλλος βουλευτής. Ήταν συνέχεια με τα όπλα τεταμένα, με σκυλιά ενώ, μάς είχαν δεμένα τα χέρια, τους περισσότερους για έξι ώρες κάτω στο τσιμέντο».

Τότε το ΥΠΕΞ είχε ανακοινώσει ότι πραγματοποιήθηκε «επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”, μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου». Τώρα η συμπεριφορά του ακροδεξιού μπεν Γκβιρ έγινε «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα».

Διαβάστε επίσης:

Σάββατο 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Δένδιας: «Δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν το αφήγημα των “ήρεμων νερών”»

Ρουσόπουλος: Στρατηγική, θεσμική σοβαρότητα, υπηρέτηση των θεσμικών ευρωπαϊκών αρχών, είναι σημαντικά όπλα