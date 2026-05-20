ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 21:51
Δένδιας: «Δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν το αφήγημα των “ήρεμων νερών”»

Το δόγμα του υπουργείου Εξωτερικών για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αμφισβήτησε ανοιχτά ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Νίκος Δένδιας

Ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στον «Κύκλο Ιδεών» τοποθετήθηκε για τα δημοσιεύματα που θέλουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα». «Δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν το αφήγημα των “ήρεμων νερών”», είπε χαρακτηριστικά. 

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία», πρόσθεσε όμως πως, εάν υπάρξει νέα επιχειρησιακή κρίση στο Αιγαίο, η χώρα θα υπερασπιστεί τα σύνορα και τα δικαιώματά της.

Για την μετακίνηση των Patriot στην Κάρπαθο, είπε. «Οι Patriot δεν πήγαν στην Κάρπαθο για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή. Ο λόγος της μετακίνησής τους είχε να κάνει με την απειλή πυραύλων από το Ιράν», ανέφερε, εξηγώντας ότι η μη εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν για έξι εβδομάδες οδήγησε στη μεταφορά τους.

«Δεν ρωτήσαμε το ΝΑΤΟ για να τους τοποθετήσουμε, δεν ρωτήσαμε και για να τους πάρουμε από εκεί», συμπλήρωσε.

Ο Νίκος Δένδιας προειδοποίησε για τον κίνδυνο του «τουρκοκεντρισμού», δηλαδή της τάσης να ερμηνεύονται όλα τα ζητήματα αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα των σχέσεων με την Τουρκία. «Πολλές φορές έχω προειδοποιήσει για τον κίνδυνο του τουρκοκεντρισμού. Και δεν μας τιμά αυτό», σημείωσε.

