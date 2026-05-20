search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 21:51
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2026 21:06

Σάββατο 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

20.05.2026 21:06
syriza

Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα συνεδριάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα θα έχει συγκληθεί και η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Το είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος ότι οι συνεδριάσεις θα γίνουν μετά τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα. Ένα ερώτημα είναι εάν θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις ο Παύλος Πολάκης, καθώς υπάρχει διάσταση απόψεων για το εάν μετά την διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει χάσει και την θέση του στα κομματικά όργανα, όπως ανέφερε δημοσίως ο Σωκράτης Φάμελλος.

Διαβάστε επίσης

ΥΠΕΞ για «Γαλάζια Πατρίδα»: Είναι ένα ανυπόστατο δόγμα, το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο

Δύο οι επιστολές «φωτιά» της Κοβέσι στον Φλωρίδη – Με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Υποκλοπές: Δεν πηγαίνει ο Τζαβέλλας στη Βουλή – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών» και «αόριστη θεματολογία της ακρόασης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita_spitia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι δείχνει η διασπορά της μυστήριας δυσοσμίας – Ανάλυση Κολυδά

lianos-234
MEDIA

Survivor: Στον Σταύρο Φλώρο το έπαθλο των 250.000 ευρώ – Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος του παιχνιδιού

MITERAGRIVA
ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή Γρίβα: Το ξέσπασμα της μητέρας της για την παραπομπή των αστυνομικών – «Η απόφαση άργησε δύο χρόνια»

TROXAIA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Final Four 2026: Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ – Απαγόρευση συναθροίσεων και πορειών στο κέντρο της Αθήνας

olympus
ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διάσωση Ισπανού ορειβάτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

aftokinito_kinito_2005_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κινητό στο αυτοκίνητο: Εάν το έχω σε βάση και το χρησιμοποιώ κινδυνεύω με πρόστιμο;

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 21:51
akinita_spitia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι δείχνει η διασπορά της μυστήριας δυσοσμίας – Ανάλυση Κολυδά

lianos-234
MEDIA

Survivor: Στον Σταύρο Φλώρο το έπαθλο των 250.000 ευρώ – Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος του παιχνιδιού

MITERAGRIVA
ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή Γρίβα: Το ξέσπασμα της μητέρας της για την παραπομπή των αστυνομικών – «Η απόφαση άργησε δύο χρόνια»

1 / 3