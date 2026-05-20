Τι δείχνει η διασπορά της μυστήριας δυσοσμίας – Ανάλυση Κολυδά

Άλυτο παραμένει το μυστήριο με την με την περίεργη οσμή που αναστάτωσε χθες τη νότια Αττική.

Η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου ανακοίνωσε ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέλυσε τη διασπορά της οσμής με τη βοήθεια του μοντέλου HYSPLIT.Η ανάλυση του κατέληξε σε έναν «πιθανό τομέα διερεύνησης» «προς την παραλιακή ζώνη και τον εσωτερικό Σαρωνικό».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου. Για τον λόγο αυτό επιχειρήσαμε μια πρώτη μετεωρολογική διερεύνηση, χρησιμοποιώντας το μοντέλο HYSPLIT και ειδικότερα την απεικόνιση του plume της οπισθοδρομικής διασποράς από τη Νέα Σμύρνη.

Η ανάλυση εξετάζει πώς θα μπορούσαν να έχουν κινηθεί οι αέριες μάζες στο χαμηλό στρώμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στην περιοχή όπου αναφέρθηκε η οσμή. Τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν συγκεκριμένη πηγή, όμως αναδεικνύουν έναν πιθανό τομέα διερεύνησης. Η επαναλαμβανόμενη ένδειξη προς τον νότιο και νοτιοδυτικό τομέα, δηλαδή προς την παραλιακή ζώνη και τον εσωτερικό Σαρωνικό, αποτελεί ένα χρήσιμο πρώτο επιστημονικό υπόβαθρο για τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν πλέον να προχωρήσουν σε πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση με μετρήσεις, παρατηρήσεις και αντίστοιχες εκτελέσεις για όλες τις περιοχές όπου καταγράφηκε το φαινόμενο.

