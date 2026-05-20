«Πίστεψα πως όλα τελείωσαν, αλλά άρχισα να ξαναγεννιέμαι» – Η ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου για τα 6 από την επίθεση με βιτριόλι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έξι χρόνια συμπληρώνονται από την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου.
Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία πλέον έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την αποκατάσταση της, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο instagram πώς η επίθεση της άλλαξε τη ζωή της.
«Η αλήθεια που εζησα. 6 χρόνια από τη μέρα που πίστεψα πως όλα τελείωσαν. Και όμως… ήταν η μέρα που άρχισα να ξαναγεννιέμαι.Η ζωή είναι το πιο όμορφο δώρο.Ακόμα κι όταν όλα γκρεμίζονται, αξίζει χίλιες φορές να τα χτίσεις ξανά από την αρχή.Μείνε εδώ , μπορούμε να το κάνουμε μαζί», έγραψε.
«Σήμερα γιορτάζω τη δύναμη, την αντοχή και την αναγέννηση. Έμαθα ότι η ζωή μετριέται στις φορές που ενώ πέφτεις την επιλέγεις ξανά», πρόσθεσε.
Διαβάστε επίσης
Βορίζια: «Βοηθήστε μας… ζούμε σε καθεστώς φόβου» ανέφεραν σε μήνυση του 2024 κάτοικοι κατά των τριών που διώκονται για εγκληματική οργάνωση
«Το ουκρανικό drone ήρθε από τη… Σικελία – Βλάβη από εισροή νερού λέει το πόρισμα, διαβήματα στο Κίεβο ετοιμάζει η Αθήνα»
Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διάσωση Ισπανού ορειβάτη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.