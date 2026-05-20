ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 23:43
20.05.2026 22:05

«Πίστεψα πως όλα τελείωσαν, αλλά άρχισα να ξαναγεννιέμαι» – Η ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου για τα 6 από την επίθεση με βιτριόλι

Έξι χρόνια συμπληρώνονται από την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία πλέον έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την αποκατάσταση της, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο instagram πώς η επίθεση της άλλαξε τη ζωή της

«Η αλήθεια που εζησα. 6 χρόνια από τη μέρα που πίστεψα πως όλα τελείωσαν. Και όμως… ήταν η μέρα που άρχισα να ξαναγεννιέμαι.Η ζωή είναι το πιο όμορφο δώρο.Ακόμα κι όταν όλα γκρεμίζονται, αξίζει χίλιες φορές να τα χτίσεις ξανά από την αρχή.Μείνε εδώ , μπορούμε να το κάνουμε μαζί», έγραψε.

«Σήμερα γιορτάζω τη δύναμη, την αντοχή και την αναγέννηση. Έμαθα ότι η ζωή μετριέται στις φορές που ενώ πέφτεις την επιλέγεις ξανά», πρόσθεσε. 

