Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διάσωση Ισπανού ορειβάτη

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση για τη διάσωση 25χρονου ορειβάτη στον Όλυμπο.

Ο ορειβάτη είναι Ισπανός υπήκοος και αναζητείται από τις 17.00. Ο πατέρας του ειδοποίησε τις αρχές από την Ισπανία, καθώς δεν σήκωνε το κινητό του.

Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης άνδρα στο όρος Όλυμπος. κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου, Ο.Ο.Ε.Δ. από την 2η και την 8η Ε.Μ.Α.Κ. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 20, 2026

Στις έρευνες συμμετέχουν 14 πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου, Ο.Ο.Ε.Δ. από την 2η και την 8η Ε.Μ.Α.Κ. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο έργο των ερευνών συνδράμουν από αέρος δύο drone.

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος ορειβάτης επιχείρησε να ανέβει μόνος του στην κορυφή του Ολύμπου από το καταφύγιο.

