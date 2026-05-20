Η ώρα για τον φετινό τελικό του Europa League έφτασε, καθώς Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα μονομαχούν για το τρόπαιο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Εκτός από το τρόπαιο, η νικήτρια θα βάλει στα ταμεία της 6 εκατ. ευρώ, επιπλέον των 7 εκατ. ευρώ της συμμετοχής στον τελικό -που παίρνει η φιναλίστ-, εξασφαλίζοντας φυσικά παρουσία στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, στην Red Bull Arena στο Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) στις 12 Αυγούστου.

Ένας τελικός που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό αφού υπό -δύσκολες-προϋποθέσεις μπορεί να τον …βοηθήσει να βρεθεί από τον 2ο στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League 2026/27.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Γκολ 0-3 για την Βίλα με τον Ρότζερς στο 58΄

Γκολ 0-2 η Βίλα με τον Μπουεντία στο 45+2′

Γκολ 0-1 η Βίλα με τον Τίλεμανς στο 41′

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα της Φράιμπουργκ

Ατουμπόλου, Κούμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρέου, Έγκεστεϊν, Χέφλερ, Μπέστε, Μανζάμπι, Γκρίφο, Ματάνοβιτς

Η ενδεκάδα της Άστον Βίλα

Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Τόρες, Ντιν, Λίντελεφ, Τίλεμανς, Μαγκίν, Ρότζερς, Μπουεντία, Γουότκινς

