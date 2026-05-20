search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 23:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2026 22:21

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Τραμπ για διμερείς σχέσεις

20.05.2026 22:21
trump-erdogan

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Κατά τη συνομιλία, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, με έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Συρία, τον Λίβανο και τις προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η τουρκική προεδρία αναφέρει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση για παράταση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισε τη σημασία των εποικοδομητικών πρωτοβουλιών για την επίλυση διαφορών. «Ο πρόεδρός μας δήλωσε κατά τη συνομιλία ότι θεωρεί θετική εξέλιξη την απόφαση για παράταση της εκεχειρίας σε σχέση με τη σύγκρουση στην περιοχή μας και ότι πιστεύει πως είναι δυνατή μια λογική λύση στα επίμαχα ζητήματα, ενώ δήλωσε ότι η υποστήριξή μας στις εποικοδομητικές πρωτοβουλίες που έχουν τεθεί θα συνεχιστεί».

Η τουρκική πλευρά αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Συρία και στον Λίβανο, τονίζοντας τη σημασία της σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή. «Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η εδραίωση του κλίματος σταθερότητας στη Συρία αποτελεί σημαντικό κέρδος για ολόκληρη την περιοχή μας, ότι η στήριξη της Τουρκίας προς τη Συρία θα συνεχιστεί αδιάλειπτα, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να αποτραπεί η επιδείνωση της κατάστασης στον Λίβανο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο για τις προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Ο πρόεδρός μας δήλωσε ότι οι προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα συνεχίζονται και ότι καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε η σύνοδος να στεφθεί από επιτυχία σε κάθε επίπεδο».

Συλλυπητήρια για την επίθεση σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο

Κατά την τηλεφωνική συνομιλία, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε επίσης συλλυπητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση που σημειώθηκε σε τζαμί στην πόλη Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ τα συλλυπητήριά του για τη στυγερή επίθεση που σημειώθηκε προχθές σε τζαμί στην αμερικανική πόλη Σαν Ντιέγκο, ενώ δήλωσε ότι η Τουρκία είναι αντίθετη σε τέτοιου είδους εγκλήματα μίσους, ανεξαρτήτως θρησκευτικού δόγματος».

Διαβάστε επίσης:

Αδιανόητο περιστατικό στην Πορτογαλία: Δύο νήπια βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα σε αυτοκινητόδρομο – Φαίνεται να τα εγκατέλειψαν

Εντός ωρών συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «βλέπει» το Πακιστάν – Τραμπ: Βρισκόμαστε στο «τελικό στάδιο» των συνομιλιών

Μείωση των δυνάμεων στο ΝΑΤΟ ακόμη και κατά τη διάρκεια κρίσεων σχεδιάζει η αμερικανική κυβέρνηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pedro-sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Σάντσεθ για θρασύδειλο Γκβιρ: Δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε

menidi klopi
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: 16χρονη και 8χρονος λήστεψαν 72χρονη στη μέση του δρόμου (Video)

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ δυσανάλογη της απαξιωτικής συμπεριφοράς Γκβιρ εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών

trump castro
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Κούβα: Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση μετά τη δίωξη Ραούλ Κάστρο

venizelos-2354
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευάγγελος Βενιζέλος για ελληνοτουρκικά: Η «θεωρία των επεισοδίων» μας έχει οδηγήσει σε σταδιακές διολισθήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

aftokinito_kinito_2005_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κινητό στο αυτοκίνητο: Εάν το έχω σε βάση και το χρησιμοποιώ κινδυνεύω με πρόστιμο;

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 23:41
pedro-sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Σάντσεθ για θρασύδειλο Γκβιρ: Δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε

menidi klopi
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: 16χρονη και 8χρονος λήστεψαν 72χρονη στη μέση του δρόμου (Video)

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ δυσανάλογη της απαξιωτικής συμπεριφοράς Γκβιρ εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών

1 / 3