Η ΔΕΗ αντλεί 4,5 δισ. ευρώ μετά από προσφορές 18 δισ. με τιμή 18,63 ευρώ

Σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην ελληνική αγορά εξελίσσεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές να ξεπερνά κάθε προηγούμενο και τη διοίκηση της εταιρείας να αυξάνει τελικά το ύψος της άντλησης κεφαλαίων στα 4,25 δισ. ευρώ.

Η διαδικασία προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια, sovereign funds και cornerstone επενδυτές, επιβεβαιώνοντας – σύμφωνα με τραπεζικές πηγές – τη διεθνή επενδυτική εμπιστοσύνη προς τη ΔΕΗ και το νέο αναπτυξιακό της σχέδιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, βασικοί επενδυτές της αύξησης ήταν το Ελληνικό Δημόσιο και η CVC Capital Partners μέσω της Aeolus Holdings, με δεσμεύσεις ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ και 1,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Παράλληλα, στη διαδικασία συμμετείχαν μεγάλοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές και κρατικά επενδυτικά ταμεία, μεταξύ των οποίων η Qatar Investment Authority αλλά και η K Group Capital Partners, το επενδυτικό σχήμα που υποστηρίζεται από την QIA και διατηρεί επενδυτική παρουσία στην ελληνική αγορά.

Το μέγεθος της ζήτησης οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ να αποφασίσει την αποδοχή προσφορών συνολικού ύψους 4,25 δισ. ευρώ, ενώ η τελική τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 18,63 ευρώ ανά νέα μετοχή, τόσο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όσο και για τη διεθνή θεσμική τοποθέτηση.

Με βάση την τελική τιμολόγηση, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά περισσότερες από 228 εκατομμύρια νέες μετοχές.

Η εικόνα της υπερκάλυψης θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς – το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε προσφορές πολλαπλάσιες του ζητούμενου ποσού, με σημαντικό μέρος των μετοχών να κατευθύνεται τελικά σε υφιστάμενους μετόχους.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε και τη διάθεση έως 13,4 εκατομμυρίων ιδίων μετοχών μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη επενδυτική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών.

Η τιμή διάθεσης των ιδίων μετοχών παραμένει επίσης στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, ενώ τα έσοδα από τη διάθεση θα χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους επενδυτικούς σκοπούς με εκείνους της αύξησης κεφαλαίου.

Με την προσθήκη των ιδίων μετοχών, η συνολική αξία της συναλλαγής εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 4,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ενισχύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από ελληνική εισηγμένη εταιρεία.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η επιτυχία της συναλλαγής συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική μετασχηματισμού της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τις προσδοκίες για ισχυρή ανάπτυξη στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δικτύων, της αποθήκευσης ενέργειας και των διεθνών δραστηριοτήτων.

Η εταιρεία επιδιώκει μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης να χρηματοδοτήσει το νέο επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2030, το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια και στη διεύρυνση της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τη ΔΕΗ αλλά και προς την ελληνική οικονομία συνολικά, σε μία περίοδο αυξημένων διεθνών γεωπολιτικών και ενεργειακών αβεβαιοτήτων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη συμμετοχή διεθνών μακροπρόθεσμων επενδυτών, καθώς θεωρείται ένδειξη ότι η ελληνική αγορά επανέρχεται δυναμικά στο ραντάρ μεγάλων ξένων κεφαλαίων, ειδικά σε τομείς που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση και τις υποδομές.

