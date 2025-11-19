search
19.11.2025 08:10

Θετικές επιδόσεις και ισχυρή αναπτυξιακή πορεία για τη ΔΕΗ στο εννεάμηνο του 2025

19.11.2025 08:10
DEH_logo_new

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η ΔΕΗ στο γ΄ τρίμηνο του 2025, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που αποτυπώθηκε και στο β΄ τρίμηνο. Η βελτίωση της συνολικής καθετοποιημένης δραστηριότητας, καθώς και τα αυξημένα έσοδα από τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μετά την εφαρμογή των νέων χρεώσεων χρήσης δικτύου από την 1η Ιουνίου 2025, συνέβαλαν στη σημαντική ενίσχυση των μεγεθών. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 1,7 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ, με το 88% να κατευθύνεται σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής. Οι κινήσεις αυτές στηρίζουν τη στρατηγική για ένα πιο καθαρό, ευέλικτο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,4 GW στο τέλος του εννεαμήνου, μετά την ολοκλήρωση επιπλέον 70 MW στο φωτοβολταϊκό πάρκο της Πτολεμαΐδας. Το έργο των 550 MW, το μεγαλύτερο ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο της χώρας, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση, καθώς απομένουν περίπου 30 MW που αναμένεται να λειτουργήσουν έως το τέλος του 2025. Το σύνολο των έργων σε κατασκευή, προ της κατασκευής ή σε διαγωνιστική διαδικασία ανέρχεται σε 3,9 GW.

Παράλληλα, ξεκίνησε η κατασκευή νέου σταθμού αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στο Αμύνταιο, ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh, ο οποίος θα μπορεί να αποδίδει ισχύ για τέσσερις ώρες, ενισχύοντας τη διαχείριση και τη σταθερότητα του συστήματος.

Στο κομμάτι της παραγωγής, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 18% έναντι του 2024, ενώ η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 5%, παρά τη μείωση της υδροηλεκτρικής παραγωγής λόγω περιορισμένων υδατικών εισροών. Η ενίσχυση των αιολικών (+48%) και φωτοβολταϊκών (+20%) οδήγησε τη συνολική παραγωγή ΑΠΕ στα 5,1 TWh, που αντιστοιχεί στο 33% του συνόλου. Η παραγωγή από φυσικό αέριο παρέμεινε σταθερή στις 5,4 TWh (35%).

Η πρόοδος της ΔΕΗ αντανακλάται και στις αξιολογήσεις ESG. Μετά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις από CDP, S&P Global, ISS και Sustainalytics, ο οίκος MSCI αναβάθμισε τη ΔΕΗ από “BBB” σε “A”, αποδίδοντας την εξέλιξη στη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και στις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Οικονομικά, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν σε 1,7 δισ. ευρώ από 1,3 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 0,4 δισ. ευρώ. Παρά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, η ΔΕΗ διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 3,1x, κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο Όμιλος. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 6,7 δισ. ευρώ, ευθυγραμμισμένος με το Επιχειρηματικό Σχέδιο.

Τον Οκτώβριο του 2025 η Εταιρεία προχώρησε και σε επιτυχή έκδοση Πράσινων Ομολογιών ύψους 775 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4,25% και λήξη το 2030, τα έσοδα των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση προηγούμενων τίτλων και τη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων.

Προοπτικές

Οι επιδόσεις του εννεαμήνου ενισχύουν την εκτίμηση ότι η ΔΕΗ θα επιτύχει τους στόχους του 2025:

  • Προσαρμοσμένο EBITDA 2 δισ.
  • Καθαρά κέρδη άνω των 0,4 δισ. ευρώ
  • Μέρισμα 0,60 ευρώ/μετοχή (+50% σε σύγκριση με το 2024)

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, τόνισε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, την ταχεία επέκταση των ΑΠΕ και την ενίσχυση των δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην επίτευξη των ετήσιων στόχων.

