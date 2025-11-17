search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 14:27
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 13:15

Μνημόνιο ΤΕΡΝΑ – Ukrhydroenergo για αντλησιοταμίευση €1,5 δισ.

17.11.2025 13:15
GEK_TERNA

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν στις 15 Νοεμβρίου 2025 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – μέσω της ΤΕΡΝΑ – και η Ukrhydroenergo, ανοίγοντας τον δρόμο για επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ σε έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Ουκρανία.

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού Ομίλου υποδομών στον τομέα ενέργειας της Ουκρανίας, με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως τη μεγαλύτερη και πλέον αξιόπιστη εταιρεία υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη, με τεχνογνωσία που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση δύο μεγάλων έργων αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Ουκρανία:

Αντλησιοταμιευτικός σταθμός Δνείστερου (Dniester PSPP)
Συνολική ισχύς 1.263 MW.

Νέο αντλιοστάσιο
Ισχύς 220 MW.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Τα δύο αυτά έργα αποτελούν τις πρώτες υποδομές που θα προχωρήσουν στο πλαίσιο του MoU, ενώ παράλληλα εξετάζονται και πρόσθετες ευκαιρίες για συνεργασία σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα στη χώρα.

Στρατηγική σημασία

Η Ukrhydroenergo, κρατική εταιρεία και ο μεγαλύτερος παραγωγός υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για το ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Από την πλευρά της, η ΤΕΡΝΑ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή μεγάλων ενεργειακών υποδομών. Σήμερα μάλιστα υλοποιεί το σύστημα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, τη μεγαλύτερη επένδυση στην Ελλάδα στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

Τα έργα αναμένεται να τύχουν σημαντικής υποστήριξης από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς (EBRD, EIB κ.τλ.), συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και ρυθμιστικής συνδρομής.

Ποια είναι η Ukrhydroenergo

H Ukrhydroenergo ιδρύθηκε το 1994 και ανήκει στις 15 μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας. Διαθέτει 10 υδροηλεκτρικές μονάδες και αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς στους ποταμούς Δνείπερο και Δνείστερο.

H εταιρεία έχει μακρά παράδοση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από το 2014, υλοποιεί συμβάσεις με την ΕΤΕπ που εστιάζουν στην ανακατασκευή και αναβάθμιση υδροηλεκτρικών μονάδων.

Διαβάστε επίσης

Όμιλος AKTOR: Έσοδα ήδη από το 2025 από τη συμφωνία για το αμερικανικό LNG

Ικτίνος: Υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρεία CBE Capital για το έργο της Σητείας

Capital Group μειώνει τη συμμετοχή της κάτω από 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEGA – sto-para-pente
MEDIA

MEGA: Πυρετωδώς τα γυρίσματα για το reunion του «Στο παρα 5» – Μεγάλη η διάδραση με το τηλεοπτικό κοινό

leoforeio-vytioforo
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Σοκαριστικό τροχαίο με τουλάχιστον 45 νεκρούς – Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο

arbeit_giounanli_11
ΘΕΑΤΡΟ

Τελευταίες Παραστάσεις του «Αρμπάιτ» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου στο  Θέατρο Σταθμός

institutomakrozwias
ΥΓΕΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας αλλάζει τα δεδομένα της πρόληψης και της ευεξίας για να μεγαλώνουμε καλύτερα

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 14:27
MEGA – sto-para-pente
MEDIA

MEGA: Πυρετωδώς τα γυρίσματα για το reunion του «Στο παρα 5» – Μεγάλη η διάδραση με το τηλεοπτικό κοινό

leoforeio-vytioforo
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Σοκαριστικό τροχαίο με τουλάχιστον 45 νεκρούς – Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο

arbeit_giounanli_11
ΘΕΑΤΡΟ

Τελευταίες Παραστάσεις του «Αρμπάιτ» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου στο  Θέατρο Σταθμός

1 / 3