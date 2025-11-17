Μνημόνιο ΤΕΡΝΑ – Ukrhydroenergo για αντλησιοταμίευση €1,5 δισ.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν στις 15 Νοεμβρίου 2025 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – μέσω της ΤΕΡΝΑ – και η Ukrhydroenergo, ανοίγοντας τον δρόμο για επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ σε έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Ουκρανία.

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού Ομίλου υποδομών στον τομέα ενέργειας της Ουκρανίας, με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως τη μεγαλύτερη και πλέον αξιόπιστη εταιρεία υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη, με τεχνογνωσία που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση δύο μεγάλων έργων αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Ουκρανία:

Αντλησιοταμιευτικός σταθμός Δνείστερου (Dniester PSPP)

Συνολική ισχύς 1.263 MW.

Νέο αντλιοστάσιο

Ισχύς 220 MW.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Τα δύο αυτά έργα αποτελούν τις πρώτες υποδομές που θα προχωρήσουν στο πλαίσιο του MoU, ενώ παράλληλα εξετάζονται και πρόσθετες ευκαιρίες για συνεργασία σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα στη χώρα.

Στρατηγική σημασία

Η Ukrhydroenergo, κρατική εταιρεία και ο μεγαλύτερος παραγωγός υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για το ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Από την πλευρά της, η ΤΕΡΝΑ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή μεγάλων ενεργειακών υποδομών. Σήμερα μάλιστα υλοποιεί το σύστημα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, τη μεγαλύτερη επένδυση στην Ελλάδα στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

Τα έργα αναμένεται να τύχουν σημαντικής υποστήριξης από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς (EBRD, EIB κ.τλ.), συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και ρυθμιστικής συνδρομής.

Ποια είναι η Ukrhydroenergo

H Ukrhydroenergo ιδρύθηκε το 1994 και ανήκει στις 15 μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας. Διαθέτει 10 υδροηλεκτρικές μονάδες και αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς στους ποταμούς Δνείπερο και Δνείστερο.

H εταιρεία έχει μακρά παράδοση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από το 2014, υλοποιεί συμβάσεις με την ΕΤΕπ που εστιάζουν στην ανακατασκευή και αναβάθμιση υδροηλεκτρικών μονάδων.

