BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

17.11.2025 10:57

Ικτίνος: Υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρεία CBE Capital για το έργο της Σητείας

17.11.2025 10:57
iktinos_new
iktinos.gr

Δεσμευτικό προσύμφωνο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με την εταιρία CBE CAPITAL Ltd. («CBE»), ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο, έχει συνάψει η Ικτίνος, αναφορικά με την έκταση που βρίσκεται στον Όρμο Σητείας, Κρήτη, Ελλάδα (η «Ιδιοκτησία»), το οποίο ανήκει στην θυγατρική της Ικτίνος, ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Βάσει της Συμφωνίας AMA, η CBE θα αναδιαμορφώσει το υφιστάμενο αναπτυξιακό πλάνο για την Ιδιοκτησία της Ικτίνος, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, με διεθνώς αναγνωρισμένο brand πολυτελείας ή υπερπολυτελείας, καθώς και επώνυμων κατοικιών και μαρίνας από ενδιαφερόμενους τρίτους επενδυτές. Η ολοκλήρωση της αναδιαμόρφωσης του έργου έχει οριστεί σε 18 μήνες, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Μέσω της Συμφωνίας AMA, το έργο θα καταστεί περισσότερο ελκυστικό για τρίτους επενδυτές, τους οποίους θα αναζητήσει η CBE υπό την ιδιότητά της ως μελλοντικού γενικού εταίρου, ενσωματώνοντας την προστιθέμενη αξία της CBE, με σκοπό τη μελλοντική του πώληση με σημαντική απόδοση. Παράλληλα, η Συμφωνία AMA προβλέπει δικαίωμα προαιρέσεως (put option) υπέρ της Ικτίνος για τη μεταβίβαση του Έργου στην CBE, εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο κατώτατο όριο απόδοσης ίσο με τη λογιστική αξία του έργου, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαιρέσεως.

Αναλυτική οριστική συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, οπότε και η Ικτίνος θα ενημερώσει σχετικώς το επενδυτικό κοινό.

Η CBE εξειδικεύεται σε επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχείων και επωνύμων κατοικιών και διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ελλάδας, όπου συμμετέχει ως συν-επενδυτής στο υπό ανάπτυξη έργο Six Senses Porto Heli.

Το Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και η Δικηγορική Εταιρεία Δρυλλεράκης ενήργησαν, αντιστοίχως, ως Χρηματοοικονομικός και Νομικός Σύμβουλος της Ικτίνος στο πλαίσιο της συναλλαγής, ενώ η Δικηγορική Εταιρία KG παρείχε τις υπηρεσίες της ως νομικός σύμβουλος της CBE στην Ελλάδα.

