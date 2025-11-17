Intracom Ventures: Συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου της Selene για διατήρηση συμμετοχής στη Regency

Σε νέα επενδυτική κίνηση προχωρά η Intracom Ventures, 100% θυγατρική της Intracom Holdings, συμμετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Selene Enterprises Company, συνολικού ύψους 2,35 εκατ. ευρώ. Η απόφαση ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο της Intracom Ventures, το οποίο ενέκρινε τη συμμετοχή της εταιρείας κατά το ποσοστό που της αναλογεί.

Συγκεκριμένα, η Intracom Ventures θα καλύψει ποσό 587.500 ευρώ, αποκτώντας ισάριθμες 587.500 νέες μετοχές της Selene. Η αύξηση κεφαλαίου κρίθηκε αναγκαία, ώστε η Selene – που κατέχει 33,91% στη Regency Hellenic Investments (Regency) – να συμμετάσχει στη δική της αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η Regency προχωρά σε αύξηση ύψους 9,555 εκατ. ευρώ, μέσω καταβολής μετρητών και έκδοσης 31.850.000 νέων μετοχών. Από το ποσό αυτό, η Selene θα καλύψει 3.240.063 ευρώ, αποκτώντας 10.800.210 νέες μετοχές, εξασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής της στο 33,91%.

Με βάση τη δομή των συμμετοχών, η έμμεση συμμετοχή της Intracom Holdings στη Regency παραμένει σταθερή στο 8,48%, χωρίς καμία μεταβολή.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Intracom Holdings επιβεβαίωσε ότι η απόφαση της θυγατρικής της, Intracom Ventures, ελήφθη στις 14 Νοεμβρίου 2025, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική διατήρησης των μετοχικών ισορροπιών στην Regency και στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής της Selene, η οποία αποτελεί βασικό μέτοχο της εταιρείας.

Η ανακοίνωση εξηγεί αναλυτικά τη διαδικασία, τα οικονομικά μεγέθη και τα ακριβή ποσά που καλύπτονται, ώστε – όπως σημειώνεται – να υπάρχει πλήρης ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Από τη συνολική κίνηση προκύπτει ότι η Intracom Ventures εξακολουθεί να στηρίζει ενεργά το επενδυτικό της αποτύπωμα στην Regency μέσω της Selene, διατηρώντας τις μετοχικές της θέσεις σταθερές σε μια περίοδο ενισχυμένης κινητικότητας στον χώρο των επενδύσεων και των συμμετοχών.

