BUSINESS

14.11.2025 08:15

HelleniqEnergy: Υψηλά EBITDA, ιστορικές επιδόσεις και προσωρινό μέρισμα για το 2025

14.11.2025 08:15
Helleniq Energy1

Ισχυρή λειτουργική επίδοση και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας παρουσίασε η Helleniq Energy στο γ’ τρίμηνο του 2025, με τον Όμιλο να καταγράφει Συγκρίσιμα EBITDA 365 εκατ. ευρώ και 766 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, επίπεδα που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες επιδόσεις του 2024. Με βάση τα αποτελέσματα και τις θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο της χρονιάς, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή.

Η κερδοφορία του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά από τη βελτίωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης —τα υψηλότερα της τελευταίας διετίας— αλλά και από την άρτια λειτουργία των παραγωγικών μονάδων. Η ενοποίηση της Enerwave για ολόκληρο το τρίμηνο ενδυνάμωσε επίσης τα αποτελέσματα, καθώς πλέον η δραστηριότητα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αποτελεί πλήρως ενσωματωμένο πυλώνα της Helleniq Energy.

Οι πωλήσεις διυλισμένων προϊόντων κινήθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ, ενώ η εμπορική δραστηριότητα, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, σημείωσε τις καλύτερες ιστορικά επιδόσεις της. Η συνολική εικόνα του εννεαμήνου αποτυπώνει ξεκάθαρα τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της εξωστρέφειας του Ομίλου, παρά το ασθενέστερο πρώτο εξάμηνο.

Παρά τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη του γ’ τριμήνου περιορίστηκαν στα 149 εκατ. ευρώ λόγω αρνητικών επιπτώσεων από την αποτίμηση αποθεμάτων, αποτέλεσμα της υποχώρησης των διεθνών τιμών του αργού. Το Brent διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 69 δολάρια ανά βαρέλι, χαμηλότερα κατά 14% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Στο στρατηγικό επίπεδο, η Helleniq Energy συνεχίζει την υλοποίηση του Vision 2025, εστιάζοντας παράλληλα στην αναβάθμιση του Downstream, την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την ενίσχυση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Η επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων μετά από 13 χρόνια αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εξαγωγική δραστηριότητα, διαμορφώνοντας νέες δυνατότητες για την τροφοδοσία των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στον τομέα των ΑΠΕ, 506 MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ αναπτύσσεται χαρτοφυλάκιο 616 MW στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και 350 MW στην Ελλάδα, με στόχο την επίτευξη 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2028. Τα έργα αιολικής, φωτοβολταϊκής και αποθηκευτικής τεχνολογίας προωθούν τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση του Ομίλου.

Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, η Μονάδα Helleniq Upstream ενίσχυσε ουσιαστικά τη θέση της. Η κοινοπραξία με τη Chevron επιλέχθηκε για τέσσερις νέες υπεράκτιες παραχωρήσεις νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ενώ η συμφωνία με την ExxonMobil για το Block 2 στο Ιόνιο αποτελεί ακόμη ένα σταθμό στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε 479 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, ενώ οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 300 εκατ. ευρώ — ποσό που περιλαμβάνει και το τίμημα εξαγοράς της Enerwave. Ο καθαρός δανεισμός παραμένει σταθερός στα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης μειώθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας ευνοϊκότερο περιβάλλον επιτοκίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, χαρακτήρισε το τρίμηνο «ιδιαίτερα ισχυρό», υπογραμμίζοντας ότι οι επιδόσεις αντικατοπτρίζουν τις θετικές διεθνείς συνθήκες διύλισης, την οργανική βελτίωση και τη στρατηγική επέκταση του Ομίλου. Όπως τόνισε, η πλήρης ενσωμάτωση της Enerwave αποτελεί κομβικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός πλήρως καθετοποιημένου ενεργειακού σχήματος, ενώ το προσωρινό μέρισμα αντανακλά την εμπιστοσύνη στις προοπτικές για το σύνολο της χρήσης.

