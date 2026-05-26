Το καρφάκι της Τουμασάτου στα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα για την Καρυστιανού και τα… περιστέρια

Δια στόματος της ηθοποιού Μαριάννας Τουμασάτου, που μαζί με τον Αιμίλιο Χειλάκη βρέθηκαν στην παρουσίαση της νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, ήρθε η πρώτη σπόντα για τη νέα πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, προ ημερών στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός διερωτήθηκε αν θα έπρεπε να απελευθερώσουν «τίποτα περιστέρια» και να ανεβάσει μάλιστα και ένα Instagram Story για την περίσταση, παραπέμποντας με ξεκάθαρο τρόπο στο τελετουργικό της παρουσίασης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία στο κόμμα της, την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», έχει για σύμβολα ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, απάντησε πάντως «δεν είσαι και η καλύτερη influencer»…

Διαβάστε επίσης:

Τεμπονέρας, Τουμασάτου, Γαβρόγλου, Αθανασίου στο Θησείο για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Τσίπρα (Photos)

Παρουσία Σαμαρά η ομιλία Καραμανλή σε παρουσίαση βιβλίου – Ποιοι δίνουν το παρών

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ζωτικής σημασίας περιοχή για τις ΗΠΑ η Αλεξανδρούπολη













