Αναστάτωση στο Θησείο στην ομιλία Τσίπρα – Πολίτης αισθάνθηκε αδιαθεσία, «αν υπάρχει γιατρός να έρθει γρήγορα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αναστάτωση σημειώθηκε κατά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, όπου ανακοινώθηκε η ίδρυση του νέου του κόμματος, όταν ένας από τους παρευρισκόμενους πολίτες παρουσίασε ξαφνική ζάλη.
Μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, ο Αλέξης Τσίπρας διέκοψε άμεσα την ομιλία του και απηύθυνε έκκληση λέγοντας «αν υπάρχει γιατρός να έρθει γρήγορα».
Σύμφωνα με πληροφορίες, στον πολίτη παρείχε βοήθεια ο καθηγητής Δημήτριος Λινός, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο Θησείο.
Διαβάστε επίσης:
Περιπέτεια για οικογένεια στην Αγία Παρασκευή: Βρήκαν ενεργούς όλμους στο νέο τους διαμέρισμα
Φωτιά σε δασική έκταση στις Σέρρες, σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Σέρρες: Απέσπασαν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ από 79χρονη, παριστάνοντας τον εφοριακό και τον βοηθό του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.