Αναστάτωση στο Θησείο στην ομιλία Τσίπρα – Πολίτης αισθάνθηκε αδιαθεσία, «αν υπάρχει γιατρός να έρθει γρήγορα»

Αναστάτωση σημειώθηκε κατά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, όπου ανακοινώθηκε η ίδρυση του νέου του κόμματος, όταν ένας από τους παρευρισκόμενους πολίτες παρουσίασε ξαφνική ζάλη.

Μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, ο Αλέξης Τσίπρας διέκοψε άμεσα την ομιλία του και απηύθυνε έκκληση λέγοντας «αν υπάρχει γιατρός να έρθει γρήγορα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον πολίτη παρείχε βοήθεια ο καθηγητής Δημήτριος Λινός, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο Θησείο.

