Περιπέτεια για οικογένεια στην Αγία Παρασκευή: Βρήκαν ενεργούς όλμους στο νέο τους διαμέρισμα 

Απίστευτη περιπέτεια έζησε οικογένεια που αγόρασε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή.

Μητέρα και κόρη τακτοποιούσαν το νέο τους διαμέρισμα, όταν εντόπισαν στην κουζίνα τρεις ενεργούς όλμους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του τάγματος εκκαθαρίσεων ναρκοπεδίων ξηράς, πήραν τους όλμους και τους εξουδετέρωσαν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha o προηγούμενος ιδιοκτήτης είχε ζήσει την Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και κράτησε τους όλμους ενθύμιο.

Να σημειωθεί ότι οι όλμοι ήταν ιταλικής κατασκευής.

