Χολαργός: Η κλήση αγωνίας της 53χρονης στην Άμεση Δράση λίγο πριν το οικογενειακό δράμα

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για το αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα στον Χολαργό το βράδυ της Δευτέρας, 25/5, όπου ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα είχε καλέσει την Άμεση Δράση στις 22:57, λίγο πριν τους πυροβολισμούς, αναφέροντας πως φοβάται για τη ζωή της, καθώς ο σύζυγός της την απειλούσε μέσα στο σπίτι τους στον Χολαργό.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο περίπου ένα λεπτό αργότερα και βρήκαν την 53χρονη τραυματισμένη στο πόδι. Οι αστυνομικοί της παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας τουρνικέ ώστε να περιοριστεί η αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο 57χρονος πυροβόλησε δύο φορές προς το μέρος της, με συνέπεια να τραυματιστεί από τη μία βολή, ενώ φέρεται να συνέδεσε το περιστατικό με έντονη ζήλια. Όπως είπε, λίγα δευτερόλεπτα αφότου εκείνος επέστρεψε στο διαμέρισμα, άκουσε ακόμη έναν πυροβολισμό και εκτίμησε ότι έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του 57χρονου

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι εντόπισαν τον 57χρονο απόστρατο πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας νεκρό δίπλα στο όπλο, το οποίο εξετάζεται ως εκείνο που χρησιμοποιήθηκε τόσο στην επίθεση κατά της συζύγου του, όσο και στην αυτοκτονία του.

Κατά την αυτοψία βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του άνδρα, ενώ στη γυναίκα δεν εντοπίστηκαν αντίστοιχα ευρήματα.

Την ίδια ώρα, από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, δεν προκύπτει προηγούμενη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ανάμεσα στο ζευγάρι, ενώ γείτονες ανέφεραν πως δεν είχαν ακούσει στο παρελθόν εντάσεις ή καβγάδες από το διαμέρισμα.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η 53χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

«Έκπληκτος» δήλωσε συνάδελφος του 57χρονου

Συνάδελφος του 57χρονου μιλώντας στο Live News ανέφερε: «Ο άνθρωπος ήταν ένας αξιόλογος εκπαιδευτής σε εμάς και ήταν ένας σοβαρός (άνθρωπος). Και τελευταία φορά την Κυριακή που μιλούσαμε μαζί και δεν είδα ούτε καν υπήρχε κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος έδειχνε κάτι τέτοιο. Έχω μείνει έκπληκτος δηλαδή που το έμαθα αυτό. Είναι αρκετά χρόνια εδώ.

Και με τη γυναίκα του εδώ και στις συγκεντρώσεις που βρισκόμασταν παρέα και όλοι μαζί κανονικά. Με τη γυναίκα του μαζί και σε διάφορες εκδηλώσεις που κάναμε εδώ, μαζί ήταν ο άνθρωπος και έβγαιναν έξω μαζί, και παρέα έχουμε κάνει μαζί έξω με τη γυναίκα μου και δεν έχω προσέξει κάτι το ιδιαίτερο στον άνθρωπο. Συνταξιούχος μεν, αλλά στην ουσία ο άνθρωπος ήταν εθελοντικά επειδή του άρεσε να πετάει, δηλαδή θα πετούσε κάθε Κυριακή, κάνα Σάββατο. Δεν ήταν κάποιος ενεργά δηλαδή, εργάσιμος φουλ.

Ο άνθρωπος απλώς ασχολούνταν γιατί του άρεσε αυτό το πράγμα. Και τον είχαμε κι εμείς σαν εκπαιδευτή μια και ήταν αξιολογημένος σωστός εκπαιδευτής και τον είχαμε έτσι. Την Κυριακή και πλάκα κάναμε και μάλιστα, συζητούσαμε κιόλας μαζί και λέγαμε να βγούμε με τη γυναίκα μου κι αυτός με τη γυναίκα του έξω, γιατί είχαμε καιρό να βρεθούμε, μήπως βρεθούμε να βγούμε έξω παρέα».

