ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 10:37
26.05.2026 09:30

Χολαργός: Τι όπλισε το χέρι του συνταξιούχου πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας –  Εκτός κινδύνου η σύζυγός του

Πανικόβλητοι πετάχτηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι συνοικίας του Χολαργού, το βράδυ της Δευτέρας, όταν άκουσαν πυροβολισμούς σε κοντινή απόσταση.

Επρόκειτο για έναν 57χρονο, ο οποίος είχε πυροβολήσει την 53χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, τραυματίζοντάς τη σοβαρά στο πόδι.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο δράστης επέστρεψε στο διαμέρισμά τους και έδωσε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης ήταν άμεση, μετά από κλήση γειτόνισσας, αυτήκοης μάρτυρα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν την 53χρονη αιμόφυρτη στην είσοδο του κτιρίου και της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας τουρνικέ, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία, πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Η κατάσταση της υγείας της γυναίκας

Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό μέσα στο διαμέρισμα, με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο συμβάν βρέθηκε δίπλα του.

Οι πρώτες μαρτυρίες αναφέρουν πως το ζευγάρι είχε έντονες διαφορές τον τελευταίο καιρό, με απειλές από πλευράς του άνδρα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη καταγγελία.

Γείτονες που γνωρίζουν το ζευγάρι εδώ και περίπου 25 χρόνια, παραδέχονται πως δεν είχαν ποτέ δώσει αφορμή με εντάσεις ή φασαρίες, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη.

ΙΠληροφορίες αναφέρουν ότι ο 57χρονος ήταν συνταξιούχος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ η 53χρονη σύζυγος εργαζόταν ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε τραυματισμένη.

Και οι δύο ασχολούνταν με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί τη νόμιμη κατοχή των όπλων που βρέθηκαν στο σπίτι τους.

Η Ασφάλεια συνεχίζει τις έρευνες, λαμβάνοντας καταθέσεις από συγγενείς, γείτονες και άτομα του φιλικού περιβάλλοντος, προσπαθώντας να διαλευκάνει τα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο ιστορικό της σχέσης τους, πιθανές προειδοποιητικές ενδείξεις και τυχόν επικοινωνίες πριν από την επίθεση.

