Βανδάλισαν το άγαλμα του Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αποκατέστησε τις ζημιές ο Δήμος Αθηνάιων

Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, έσπασαν κομμάτι από τον σκελετό των γυαλιών του αγάλματος του ποιητή.

Ο Δήμος Αθηναίων, προχώρησε σε άμεση αποκατάσταση του αγάλματος όπως ενημέρωσε σε ανακοίνωσή του.

«Αποκαταστάθηκε το Σάββατο το πρωί, το άγαλμα του Καβάφη που είχε υποστεί βανδαλισμό, με την φροντίδα του γλύπτη και του χαλκοχύτη, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Αθηναίων. Η προστασία των μνημείων και των έργων τέχνης είναι προτεραιότητά μας. Θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε την κοινή μας μνήμη» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

