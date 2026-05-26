ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 08:33
Χολαργός: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της πριν αυτοκτονήσει

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται η 53χρονη γυναίκα που δέχτηκε πυροβολισμούς από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στον Χολαργό, πριν αυτός στρέψει το όπλο στο εαυτό του και αυτοκτονήσει. 

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας (25.6.26) όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του στην πιλοτή του σπιτιού τους στον Χολαργό.

Η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο πάτωμα από τον πυροβολισμό και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Στη συνέχεια ο 57χρονος δράστης ανέβηκε στο διαμέρισμά του τρίτου ορόφου και έβαλε τέλος στη ζωή του με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε τουρνικέ στο πόδι της γυναίκας και κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία.

Στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. 

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό μέσα στο διαμέρισμα, ενώ δίπλα του βρέθηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ασχολούταν με τη σκοποβολή και κατείχε νόμιμα όπλα.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού μετά τους πυροβολισμούς. Όπως ανέφερε γείτονας, «περίπου στις 11:00 άκουσα έναν κρότο και μετά φωνές “βοήθεια – βοήθεια”, ενώ ακολούθησε και δεύτερος πυροβολισμός».

Γείτονες δήλωσαν επίσης πως το ζευγάρι διέμενε στην περιοχή περίπου 25 χρόνια και δεν είχε δώσει δικαιώματα ή αφορμές για εντάσεις, ωστόσο συγγενείς ανέφεραν πως τον τελευταίο καιρό ο άντρας απειλούσε συχνά τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 57χρονος ήταν συνταξιούχος πιλότος και η 53χρονη εργαζόταν ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Ενώ ήξερα ότι τραγουδάω καλά, δεν είχα τρόπο να ζήσω» (Video)

Άγνωστοι έκλεψαν… ιατρικό μηχάνημα μεγάλης αξίας από το Κρατικό Νίκαιας!

Σε άνοδο το πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν – Στα 98 δολάρια βρέθηκε το Brent

Drones, καταγγελίες και «κυνήγι» στη θάλασσα: Η νέα υπερ-μονάδα της ΑΑΔΕ κατά φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου

Podcast – Βιολέτα Ίκαρη: «Ντρεπόμουν να λέω ότι είμαι τραγουδίστρια κι έλεγα είμαι κομμώτρια»

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

Τραγωδία στον Χολαργό: Πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

