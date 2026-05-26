Καιρός: Τέλος η ανοιξιάτικη αστάθεια, έρχονται 30άρια και τα πρώτα μπάνια είναι γεγονός!

Την ώρα που ένας ιστορικός καύσωνας 80ετίας κατακλύζει τη Δυτική Ευρώπη, με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται στους 35°C —δηλαδή 10 με 16 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα— πλήττοντας χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετική.

Αιτία για την ευρωπαϊκή αυτή «παράνοια» είναι ένας ισχυρός θερμικός θόλος, δηλαδή ένας αντικυκλώνας που έχει παγιδεύσει θερμές αέριες μάζες από το Μαρόκο, λειτουργώντας σαν καπάκι που συμπιέζει, θερμαίνει και εγκλωβίζει τον αέρα χαμηλά.

Στον αντίποδα, η χώρα μας απολαμβάνει μια απόλυτη κανονικότητα και μια ομαλή μετάβαση στο καλοκαίρι. Έχουμε φυσιολογικά 30άρια, καθαρή ατμόσφαιρα, τη θερμοκρασία της θάλασσας να βρίσκεται ήδη στους 19 με 20°C και καμία απολύτως ανησυχία για καύσωνα.

Το σημερινό καιρικό μοτίβο χωρίζεται στα δύο. Το πρωί και το βράδυ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, από νωρίς το μεσημέρι, θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα πυκνώσουν στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, δίνοντας τοπικά ψιλόβροχα στα ορεινά. Πιο οργανωμένες μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία, καθώς και σε άλλες ορεινές ζώνες.

Αντίθετα, τα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά μας θα απολαύσουν γεμάτη ηλιοφάνεια. Όσο βαδίζουμε προς τη νύχτα, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση παντού, αφήνοντας πίσω του μια καθαρή ξαστεριά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και έως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας τους 24 με 26°C στη νότια νησιωτική χώρα, τους 27 με 28°C στην υπόλοιπη επικράτεια, ενώ θα εκτοξευθεί στους 29-31°C στο Κιλκίς, τη Θεσσαλονίκη, την Πέλλα, την Ημαθία, τη Λάρισα, την Άρτα και την Αττική.

Στα θερμότερα σημεία της ημέρας, τα πρώτα γενικευμένα 30άρια θα γίνουν αισθητά στο Κιλκίς, την Αλεξάνδρεια, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, την Άρτα, τη Σαλαμίνα και τη Χαλκίδα.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι, εκτός από τα νότια τμήματα του νομού όπου θα επικρατήσει απόλυτη λιακάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες με ένταση έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα αγγίξουν και τα 6 μποφόρ, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 15 έως τους 29°C.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά αίθριος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ψιλόβροχα στα γύρω ορεινά του νομού, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως τους 30°C.

Η εβδομάδα αναμένεται να κυλήσει ομαλά, οδηγώντας μας σταδιακά στην καρδιά του καλοκαιριού με γενικευμένα 30άρια και την Αττική να παραμένει εντελώς ανεπηρέαστη. Αύριο συνεχίζεται το ίδιο σκηνικό, με τις γνωστές θερμικές βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά, την ώρα που τα 30άρια δείχνουν ότι ήρθαν για να μείνουν.

Κοιτάζοντας λίγο πιο μακριά, το ερχόμενο τριήμερο φαίνεται προς το παρόν να κυλά με εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες, ιδανικές για τα πρώτα μπάνια, και με ανέμους που δεν πρόκειται να προβληματίσουν. Οι θερμικές αστάθειες θα επιμείνουν το Σάββατο κυρίως στα δυτικά, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα περιοριστούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στα νησιά μας το καλοκαίρι θα είναι ήδη εδώ, αν και είναι ακόμη λίγο νωρίς για απολύτως ακριβείς εκτιμήσεις.

