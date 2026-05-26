ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 08:33
Νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην Ουκρανία

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι αργά το βράδυ χθες Δευτέρα.

 Στην Οδησσό, υποδομή καταστράφηκε από ρωσικά πλήγματα, ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, διευκρινίζοντας λίγο αργότερα ότι ο ένας από τους τέσσερις ανθρώπους που τραυματίστηκαν στην επιδρομή υπέκυψε.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Κραματόρσκ χθες βράδυ όταν βόμβες «ολίσθησης» – εφοδιασμένες με πτερύγια, που επιτρέπουν σε βομβαρδιστικά να κάνουν ρίψεις από μεγαλύτερες αποστάσεις – έπληξαν την πόλη, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλασκίν.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι 8χρονο παιδί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις ρωσικές επιδρομές στην πόλη χθες.

