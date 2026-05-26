ΗΠΑ: Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων – Το τελεσίγραφο Τραμπ για το ουράνιο και η στάση της Τεχεράνης

Νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, στοχεύοντας πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, σύμφωνα με τη CENTCOM, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες. Η στρατιωτική κλιμάκωση σημειώνεται ενώ οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν συνεχίζονται, με την Τεχεράνη να αναγνωρίζει πρόοδο, αλλά να απορρίπτει την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα συμφωνία.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, ανακοίνωσε ότι οι νέες επιδρομές πραγματοποιήθηκαν σε «αυτοάμυνα» και είχαν στόχο «να προστατεύσουν τα στρατεύματά μας από απειλές που προέρχονται από ιρανικές δυνάμεις».

Ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός «συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις μας, επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα έγιναν κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, πόλη-λιμάνι στο νότιο Ιράν και έδρα ιρανικής ναυτικής βάσης στα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσαν οι «New York Times».

Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι τοπικοί αξιωματούχοι στην περιοχή διερευνούσαν πληροφορίες για εκρήξεις. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στα τελευταία αμερικανικά πλήγματα.

Πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά όχι άμεση συμφωνία

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακαΐ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διευκρινίζοντας όμως ότι συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης «δεν είναι επικείμενη».

Η τοποθέτησή του ήρθε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας τη Δευτέρα.

«Είναι σωστό να πούμε ότι έχουμε καταλήξει σε συμπέρασμα για μεγάλο μέρος των θεμάτων που συζητούνται. Αλλά το να πούμε ότι αυτό σημαίνει πως η υπογραφή μιας συμφωνίας είναι επικείμενη, κανείς δεν μπορεί να διατυπώσει έναν τέτοιο ισχυρισμό», δήλωσε ο Μπακαΐ.

Το μνημόνιο κατανόησης που βρίσκεται στο τραπέζι φέρεται να περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το αίτημα Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα πρέπει είτε να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο χαρακτήρισε «πυρηνική σκόνη», πρέπει είτε να μεταφερθεί άμεσα στις ΗΠΑ για καταστροφή είτε, κατά προτίμηση, να καταστραφεί επιτόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ή αντίστοιχου οργανισμού.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν αναφέρεται μόνο στα περίπου 440 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που εκτιμάται ότι διαθέτει το Ιράν ή στο σύνολο του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ ζητούν την απομάκρυνση ολόκληρου του αποθέματος στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν θα συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα πριν τεθεί σε εφαρμογή η υπό διαπραγμάτευση εκεχειρία των 60 ημερών.

Οι δυσκολίες και τα ανοιχτά ζητήματα των διαπραγματεύσεων

Παρά τις επαφές, οι συζητήσεις δεν αναμένεται να οδηγήσουν άμεσα σε οριστική διευθέτηση.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακανθώδη ζητήματα, όπως η ελάφρυνση των κυρώσεων, η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και οι απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης, πιθανότατα θα αποτελέσουν αντικείμενο μεταγενέστερων διαπραγματεύσεων.

Το CBS News μετέδωσε ότι, σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε άγνωστη τοποθεσία, γεγονός που δυσχεραίνει την επικοινωνία με τους απεσταλμένους του και επιβραδύνει τον ρυθμό των συνομιλιών.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρίσκονταν στη Ντόχα για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Η εκεχειρία και τα Στενά του Ορμούζ

Αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις τηρούν εκεχειρία από τις 8 Απριλίου, ωστόσο η κατάσταση παραμένει εύθραυστη.

Το Ιράν έχει διατηρήσει ελέγχους στη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει επιχειρήσει να αποκλείσει τα ιρανικά λιμάνια.

Η σύγκρουση είχε ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν εκτεταμένα πλήγματα κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά του Ισραήλ και κρατών του Κόλπου που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, ενώ το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, αλλά στη συνέχεια δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στους διαπραγματευτές «να μην βιαστούν».

Αντίδραση των αγορών πετρελαίου

Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου κατέγραψε ισχυρές απώλειες στις ασιατικές συναλλαγές.

Το West Texas Intermediate, ο βασικός αμερικανικός δείκτης αναφοράς για το πετρέλαιο, υποχωρούσε κατά περισσότερο από 5% στο Τόκιο. Περί τις 03:30 ώρα Ελλάδας, κατέγραφε πτώση 5,46%, στα 91,33 δολάρια το βαρέλι.

Αντίθετα, το Brent της Βόρειας Θάλασσας κινείτο ανοδικά κατά 1,6%, στα 97,68 δολάρια το βαρέλι.

Οι διεθνείς τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια το προηγούμενο 24ωρο, καθώς οι επενδυτές ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να επαναλειτουργήσουν πλήρως, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες Ουάσιγκτον – Τεχεράνης.

