search
ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 00:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.05.2026 00:31

Ιστορική «συγγνώμη» από τον πάπα Λέοντα για την καθυστέρηση της Καθολικής Εκκλησίας να καταδικάσει τη δουλεία

26.05.2026 00:31
pope

Ο πάπας Λέων ΙΔ’, στην Εγκύκλιό του «Μagnifica Humanitas» (Θαυμαστή Ανθρωπότητα), η οποία παρουσιάστηκε τη Δευτέρα, 25/5, στο Βατικανό ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη για την ιστορική καθυστέρηση με την οποία η Καθολική Εκκλησία καταδίκασε την πληγή της δουλείας».

«Κατά τη διάρκεια της Ιστορίας, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία -έπειτα από αίτημα βασιλέων- παρενέβη σε διάφορες περιπτώσεις για να ρυθμίσει και να νομιμοποιήσει τις μεθόδους υποταγής και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, της δουλείας των “απίστων”», έγραψε ο βορειοαμερικανός ποντίφικας, στην πρώτη του αυτή Εγκύκλιο, την οποία υπέγραψε στις 15 Μαΐου.

«Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ή να μειώσουμε τη σημασία με την οποία η Εκκλησία και η κοινωνία καταδίκασαν τη μάστιγα της δουλείας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στη «Μagnifica Humanitas», παράλληλα, κατήγγειλε «νέες μορφές δουλείας» οι οποίες συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία. «Η Καθολική Εκκλησία ανέχθηκε για πολύ καιρό τη δουλεία και μόνον στη συνέχεια άρχισε να την καταδικάζει με απόλυτο τρόπο», έγραψε ο πάπας. Όπως αναφέρει, «πρόκειται για μια πληγή της χριστιανικής μνήμης», κάτι που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη την ανθρωπότητα.

«Για τον λόγο αυτό, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη» δήλωσε τέλος ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών.

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία: Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης – «Πρέπει να ωφελήσει όλο τον κόσμο», λέει ο Σάντσεθ

Συμφωνία ή νέα κρίση; Οι εύθραυστες ισορροπίες στο παρασκήνιο των επαφών ΗΠΑ–Ιράν

Ισραήλ: Στο νοσοκομείο Χαντασά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου – Τι ανακοίνωσε το γραφείο του





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pope
ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική «συγγνώμη» από τον πάπα Λέοντα για την καθυστέρηση της Καθολικής Εκκλησίας να καταδικάσει τη δουλεία

pedro-sanchez_1410_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης – «Πρέπει να ωφελήσει όλο τον κόσμο», λέει ο Σάντσεθ

usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ή νέα κρίση; Οι εύθραυστες ισορροπίες στο παρασκήνιο των επαφών ΗΠΑ–Ιράν

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Χολαργό: Πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Στο νοσοκομείο Χαντασά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου – Τι ανακοίνωσε το γραφείο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 00:38
pope
ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική «συγγνώμη» από τον πάπα Λέοντα για την καθυστέρηση της Καθολικής Εκκλησίας να καταδικάσει τη δουλεία

pedro-sanchez_1410_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης – «Πρέπει να ωφελήσει όλο τον κόσμο», λέει ο Σάντσεθ

usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ή νέα κρίση; Οι εύθραυστες ισορροπίες στο παρασκήνιο των επαφών ΗΠΑ–Ιράν

1 / 3