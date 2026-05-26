Ιστορική «συγγνώμη» από τον πάπα Λέοντα για την καθυστέρηση της Καθολικής Εκκλησίας να καταδικάσει τη δουλεία

Ο πάπας Λέων ΙΔ’, στην Εγκύκλιό του «Μagnifica Humanitas» (Θαυμαστή Ανθρωπότητα), η οποία παρουσιάστηκε τη Δευτέρα, 25/5, στο Βατικανό ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη για την ιστορική καθυστέρηση με την οποία η Καθολική Εκκλησία καταδίκασε την πληγή της δουλείας».

«Κατά τη διάρκεια της Ιστορίας, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία -έπειτα από αίτημα βασιλέων- παρενέβη σε διάφορες περιπτώσεις για να ρυθμίσει και να νομιμοποιήσει τις μεθόδους υποταγής και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, της δουλείας των “απίστων”», έγραψε ο βορειοαμερικανός ποντίφικας, στην πρώτη του αυτή Εγκύκλιο, την οποία υπέγραψε στις 15 Μαΐου.

«Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ή να μειώσουμε τη σημασία με την οποία η Εκκλησία και η κοινωνία καταδίκασαν τη μάστιγα της δουλείας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στη «Μagnifica Humanitas», παράλληλα, κατήγγειλε «νέες μορφές δουλείας» οι οποίες συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία. «Η Καθολική Εκκλησία ανέχθηκε για πολύ καιρό τη δουλεία και μόνον στη συνέχεια άρχισε να την καταδικάζει με απόλυτο τρόπο», έγραψε ο πάπας. Όπως αναφέρει, «πρόκειται για μια πληγή της χριστιανικής μνήμης», κάτι που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη την ανθρωπότητα.

«Για τον λόγο αυτό, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη» δήλωσε τέλος ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών.

