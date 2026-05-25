Συμφωνία ή νέα κρίση; Οι εύθραυστες ισορροπίες στο παρασκήνιο των επαφών ΗΠΑ–Ιράν

Ένα σύνθετο και αβέβαιο σκηνικό διαμορφώνεται γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, με τις πληροφορίες για πρόοδο στις επαφές να συνυπάρχουν με απειλές κλιμάκωσης και ανοιχτές διαφωνίες. Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες, τα δημοσιεύματα περί προσχεδίων συμφωνίας και οι δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών συνθέτουν ένα περιβάλλον έντονης αστάθειας.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει το Κατάρ, καθώς, σύμφωνα με το Al Jazeera, με τη διαμεσολάβησή του έχει επιτευχθεί κατ’ αρχήν συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές για τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Εφόσον επιβεβαιωθεί, η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για μια ευρύτερη συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, το Al Arabiya ανέφερε πως στο υπό επεξεργασία σχέδιο προβλέπεται επαναφορά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μέσα σε διάστημα 30 ημερών από πιθανή συμφωνία, με στόχο την επιστροφή της εμπορικής κίνησης σε προπολεμικούς ρυθμούς.

Παρά τις ενδείξεις κινητικότητας, οι συνομιλίες εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε εύθραυστο έδαφος. Η Wall Street Journal σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις επιβραδύνονται εξαιτίας διαφορών σε βασικά ζητήματα, όπως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και το εύρος της οικονομικής «ανακούφισης» που ζητά η Τεχεράνη. Αν και υπήρχαν εκτιμήσεις για ταχεία κατάληξη, η αμερικανική πλευρά απορρίπτει κάθε συμφωνία που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές της απαιτήσεις.

Σκληρές γραμμές και απειλές κλιμάκωσης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν στη διατήρηση της πίεσης προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τη Washington Post, η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων χωρίς προηγούμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα και ενδεχόμενη παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι «δεν θα υπάρξει καμία ελάφρυνση πριν την υπογραφή συμφωνίας», επιβεβαιώνοντας τη γραμμή της μέγιστης πίεσης.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τις χώρες της Μέσης Ανατολής και άλλα μουσουλμανικά κράτη να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ μετά από πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αποτυχία των συνομιλιών θα οδηγήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις «πιο μεγάλες και πιο ισχυρές από ποτέ». «Ζητώ υποχρεωτικά από όλες τις χώρες να υπογράψουν άμεσα τις Συμφωνίες του Αβραάμ και, αν το Ιράν υπογράψει τη συμφωνία του μαζί μου ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήταν τιμή μας να αποτελέσει και αυτό μέρος αυτής της απαράμιλλης παγκόσμιας συμμαχίας», ανέφερε ο Τραμπ σε εκτενή ανάρτησή του στο Truth Social.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εμφανίζεται ανυποχώρητη στα βασικά της αιτήματα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επιδιώκει τη μεταφορά αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στην Κίνα, ζητώντας παράλληλα εγγυήσεις από το Πεκίνο. Προηγούμενες πληροφορίες περί αποστολής ουρανίου στο εξωτερικό έχουν είτε διαψευστεί, είτε απορριφθεί από ιρανικές πηγές. Την ίδια ώρα, το ιρανικό μήνυμα παραμένει σαφές ότι «δεν θα υπάρξει ούτε παράδοση, ούτε υποχώρηση».

Στο μεταξύ, ισραηλινά Μέσα αναφέρουν ότι το Ιράν προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην ανασυγκρότηση του πυραυλικού του οπλοστασίου. Οι περιφερειακές εντάσεις παραμένουν υψηλές, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι το Ισραήλ θα εντείνει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σε διπλωματικό επίπεδο, Πακιστάν και Κίνα φαίνεται να αναλαμβάνουν διαμεσολαβητικό ρόλο, ενώ δεν λείπουν οι εκτιμήσεις ότι μια συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν ίσως βρίσκεται πιο κοντά απ’ ό,τι δείχνει η δημόσια εικόνα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία βεβαιότητα.

Το συνολικό τοπίο παραμένει αντιφατικό: Από τη μία πλευρά καταγράφονται διαρροές για προσυμφωνίες, σενάρια αποκλιμάκωσης και επαναλειτουργία του Ορμούζ, και από την άλλη συνεχίζονται οι βαθιές διαφωνίες και οι επιθετικές δηλώσεις. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον σε κρίσιμο σημείο, με το ενδεχόμενο συμφωνίας να παραμένει ανοιχτό, αλλά σε καμία περίπτωση εξασφαλισμένο.

