Δεν θα υπάρξει υποχώρηση διαμηνύει το Ιράν και υποβαθμίζει τα θετικά μηνύματα της Ουάσινγκτον – Πυρηνικά και κυρώσεις τα «αγκάθια»

«Δεν θα υπάρξει υποχώρηση», δήλωσε ο Μοχάμεντ Μπακέρ Ζολκάντρ στο μήνυμά του, προσθέτοντας: «Αυτό έχει αποδειχθεί στο πεδίο της μάχης και στο διπλωματικό πεδίο, αλλά και από τους ανθρώπους στους δρόμους μέσω της σφοδρής αντίστασής τους που καθήλωσε τον εχθρό στο έδαφος».

Τόνισε ότι «η χώρα χρειάζεται ενότητα και αλληλεγγύη περισσότερο από ποτέ» σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Η ενότητα και η αλληλεγγύη είναι ένα άλλο πεδίο μάχης», δήλωσε ο Ζολκάντρ.

Επανέλαβε ότι μια κοινή προσπάθεια για την αποφυγή οποιασδήποτε λέξης και πράξης που μπορεί να διασπάσει αυτή την ενότητα θα οδηγήσει το Ιράν στην τελική νίκη.

Ο Ζολκάντρ διορίστηκε νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, αντικαθιστώντας τον Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση τον Μάρτιο.

Την ίδια ώρα, το Ιράν αναφέρει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά η συμφωνία «δεν είναι κοντά».

Τα σχόλια του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάι, ήρθαν μετά τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ότι μια συμφωνία θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτευχθεί τη Δευτέρα.

«Είναι σωστό να πούμε ότι έχουμε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα για ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων που συζητούνται», δήλωσε ο Μπακάι στην Τεχεράνη τη Δευτέρα. «Αλλά το να πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας είναι επικείμενη – κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο».

Το μνημόνιο κατανόησης φέρεται να περιλαμβάνει παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και ένα σχέδιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης

Δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι με γνώση της τρέχουσας διπλωματίας επιβεβαίωσαν στο CBS News ότι, εν αναμονή της έγκρισης του Ιράν, οι όροι στο σχέδιο μνημονίου κατανόησης περιλαμβάνουν:

Παράταση 60 ημερών της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός.

Το Ιράν θα ανοίξει αμέσως ξανά το Στενό του Ορμούζ και θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την επιστροφή της κυκλοφορίας στις προπολεμικές συνθήκες εντός 30 ημερών.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους τους, δηλώνουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου , τερματίζονται αμέσως και οριστικά. Δεσμεύονται επίσης να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο ο ένας εναντίον του άλλου και να απόσχουν από απειλές ή χρήση βίας.

, τερματίζονται αμέσως και οριστικά. Δεσμεύονται επίσης να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο ο ένας εναντίον του άλλου και να απόσχουν από απειλές ή χρήση βίας. Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα .

. Το Ιράν συμφωνεί ότι το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί βάσει ενός μηχανισμού στον οποίο θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.

στον οποίο θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Τα ζητήματα των παγωμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι κυρώσεις κατά του καθεστώτος θα αντιμετωπιστούν με βάση τη συμμόρφωση του Ιράν με τα προηγούμενα σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν λέει ότι δεν θα επιβληθούν διόδια στα όρια του Ορμούζ, αλλά ίσως «περιβαλλοντικό τέλος». Επιπλέον το Ιράν ζητά εγγυήσεις από την Κίνα και μπορεί να μεταφέρει το ουράνιο εκεί, σύμφωνα με το Al Arabiya.

Την ίδια ώρα, που ο Τραμπ συνδέει τη συμφωνία με το Ιράν με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται να συνδέει τις Συμφωνίες του Αβραάμ με την μη αναστρέψιμη πορεία προς το παλαιστινιακό κράτος

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ουσιαστικά όλα αυτά τα σημεία στο CBS News την Κυριακή, εκτός από τη δήλωση για το τέλος όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και την 60ήμερη παράταση της εκεχειρίας.

