ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 23:01
Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δυσοσμία στην Αττική – Σενάρια θαλάσσιας προέλευσης εξετάζουν οι Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της επιστημονικής ομάδας του Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με το περιστατικό έντονης δυσοσμίας που κατεγράφη την Τρίτη 19 Μαΐου και επηρέασε κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής.

Την ίδια στιγμή, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus, μέσω δορυφορικών δεδομένων, εντόπισε την παρουσία πλοίων στην ευρύτερη ζώνη ενδιαφέροντος, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο η ρύπανση να σχετίζεται με θαλάσσια δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, θεωρείται πως μπορούν να αποκλειστούν τρία σενάρια χερσαίας προέλευσης, με την έρευνα να στρέφεται πλέον σε πιθανές θαλάσσιες πηγές.

Στις 8:00 το πρωί της ίδιας ημέρας, δύο δεξαμενόπλοια εντοπίζονταν αγκυροβολημένα νότια της Σαλαμίνας, ενώ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κινούνταν και άλλα σκάφη. Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής συγκεκριμένων πλοίων, τα συγκεκριμένα δεξαμενόπλοια βρίσκονταν μέσα στη ζώνη από την οποία, κατά τους επιστήμονες, φαίνεται να ξεκίνησε το φαινόμενο.

Η δυσοσμία, σύμφωνα με τις καταγραφές, έκανε αρχικά την εμφάνισή της από τη Βουλιαγμένη και στη συνέχεια εξαπλώθηκε προς τα βόρεια, φτάνοντας έως το Περιστέρι, το Γαλάτσι, το Ίλιον και το Μαρούσι, καλύπτοντας μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου.

Στο μεταξύ, έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιες Αρχές, μεταξύ των οποίων τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί συνολικά 165 αναφορές πολιτών μέσω του «112», με τα περισσότερα περιστατικά έντονης οσμής να εντοπίζονται σε Καλλιθέα, Άλιμο και Παλαιό Φάληρο, ενώ αναφορές υπήρξαν επίσης από Βούλα και Βουλιαγμένη, λόγω των δυτικών ανέμων που έπνεαν τις πρωινές ώρες.

