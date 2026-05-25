search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 23:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 22:25

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να εκκενωθεί η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο ενόψει ρωσικών επιθέσεων

25.05.2026 22:25
lavrov_1002

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις ΗΠΑ να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους ο Λαβρόφ είπε στον Ρούμπιο ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ως «απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου» εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν «συστηματικές επιθέσεις» σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς σε κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο, επισημαίνοντας στον Μάρκο Ρούμπιο την προειδοποίηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο «να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την ουκρανική πρωτεύουσα», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

NYT: Γιατί η διέλευση 1.500 πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι «παιχνιδάκι» ακόμα και αν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Ο Νετανιάχου δίνει εντολή για «αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο

Δεν θα υπάρξει υποχώρηση διαμηνύει το Ιράν και υποβαθμίζει τα θετικά μηνύματα της Ουάσινγκτον – Πυρηνικά και κυρώσεις τα «αγκάθια»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
meth-new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ – Νέες βαριές κατηγορίες για τη μητέρα και τον σύντροφό της

lavrov_1002
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να εκκενωθεί η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο ενόψει ρωσικών επιθέσεων

karystianou-7234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τρίτη στον Άρειο Πάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού

SARONIKOS_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δυσοσμία στην Αττική – Σενάρια θαλάσσιας προέλευσης εξετάζουν οι Αρχές

stena toy hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Γιατί η διέλευση 1.500 πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι «παιχνιδάκι» ακόμα και αν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 23:02
meth-new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ – Νέες βαριές κατηγορίες για τη μητέρα και τον σύντροφό της

lavrov_1002
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να εκκενωθεί η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο ενόψει ρωσικών επιθέσεων

karystianou-7234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τρίτη στον Άρειο Πάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού

1 / 3