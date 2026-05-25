ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 00:42
25.05.2026 23:15

BCL: Η ΑΕΚ λύγισε τον Άρη και έκλεισε ραντεβού στα play off με τον Ολυμπιακό (Video)

Με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να σηκώνει για τρεις περιόδους το βάρος στην επίθεση (16π., 3/4τρίπ.), τον Τζέιμς Νάναλι (12π.) να «μιλάει» στα κρίσιμα σημεία και τους Δημήτρη Φλιώνη (12π.), Ραϊκουάν Γκρέι (10π.) να δίνουν πολύτιμες λύσεις, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 102-99 στη SUNEL Arena στον 3ο προημιτελικό των Play Off της Greek Basketball League, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (23π.) και Αμίν Νουά (21π.) πάλεψαν απ’ τον Άρη, αλλά στο τέλος τα λάθη που έκαναν οι Θεσσαλονικείς τους στέρησαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη νίκη.

Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για τους ημιτελικούς θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου (20:15) στο ΣΕΦ, με τη σειρά να κρίνεται αντίστοιχα στις δύο νίκες.

Τα δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99

ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική «συγγνώμη» από τον πάπα Λέοντα για την καθυστέρηση της Καθολικής Εκκλησίας να καταδικάσει τη δουλεία

ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης – «Πρέπει να ωφελήσει όλο τον κόσμο», λέει ο Σάντσεθ

ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ή νέα κρίση; Οι εύθραυστες ισορροπίες στο παρασκήνιο των επαφών ΗΠΑ–Ιράν

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Χολαργό: Πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Στο νοσοκομείο Χαντασά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου – Τι ανακοίνωσε το γραφείο του

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

