Συλλυπητήρια της ΕΠΟ στον Τραϊανό Δέλλα για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

Συλλυπητήρια στον Τραϊανό Δέλλα για την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα, εξέφρασε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρωταθλητή Ευρώπης του 2004 και legend της Εθνικής Ομάδας, Τραϊανό Δέλλα, για την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα.

«Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στον Τραϊανό Δέλλα και στην κόρη του, Βικτώρια. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, τα λόγια περιττεύουν και τη θέση τους παίρνει ο σεβασμός στη θλίψη των οικείων».

Διαβάστε επίσης:

Ποια είναι η Κανέλλα Χρυσονίδου που ο Μπαρτζώκας και ο Παπανικολάου της αφιέρωσαν το τρόπαιο;

Ποιος ήταν ο Παρασκευάς Άντζας: Μια καριέρα γεμάτη τίτλους και η μάχη με την ALS

Ολυμπιακός: «Το πάρτι της ζωής μας» – Η παρακάμερα από τη φιέστα για την κατάκτηση της EuroLeague (video)