search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 17:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 17:01

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

25.05.2026 17:01
evropaiki-eisagelia

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες, στο πλαίσιο της νέας, μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων, Γιώργος Κοκοσάλης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «άπαντες και οι είκοσι που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί, θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» ενώ διευκρίνισε πως η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καθώς «το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας εισαγγελέως». Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα, για την άσκηση ποινικών διώξεων, οι οποίες -όπως εκτίμησε- «το πλέον πιθανόν είναι ότι θα είναι σε βαθμό κακουργήματος».

Ο κ. Κοκοσάλης, που εκπροσωπεί στελέχη Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για τον χειρισμό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι «τα ΚΥΔ δεν είναι οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις» και ότι «δεν έχουν καμία ευθύνη και καμία υποχρέωση ελέγχου νομιμότητας» των δηλώσεων, μιλώντας για ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια διαδικασία με έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι «θα δούμε πάλι αυτές τις εικόνες με τους εξαθλιωμένους εντολείς μας… προς τέρψη της ψηφιακής αρένας», αμφισβητώντας επιπλέον την αναγκαιότητα της επιχείρησης, με τη μορφή που πραγματοποιήθηκε.

Διαβάστε επίσης

Εισαγγελική παρέμβαση για το επεισόδιο Δημητριάδη – Μαρινάκη στο ΟΑΚΑ

Πατροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 30χρονο – Την Τετάρτη η απολογία του

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: O Άρειος Πάγος άσκησε αίτημα αναίρεσης της αποφυλάκισής του – Τον Ιούνιο αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
congo_ebola_new
ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Νεαροί εισέβαλαν σε νοσοκομείο του Κονγκό για να πάρουν τις σορούς των συγγενών τους – Προειδοποιητικά πυρά από την αστυνομία

giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας: Δεν επιφέρει έννομες συνέπειες, δεν δημιουργεί τετελεσμένα

robot kina tsai – new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ με… καπέλα συλλέγουν τσάι σε φυτείες (Video)

trans
ΕΛΛΑΔΑ

Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα: Της πέταξαν αυγά και προσπάθησαν να την παρασύρουν με το αμάξι 

GEOTRISI251_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ μετά την αποχώρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil – HELLENiQ Energy από το μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

ANTZAS_KENTRIKI
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας - Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 17:40
congo_ebola_new
ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Νεαροί εισέβαλαν σε νοσοκομείο του Κονγκό για να πάρουν τις σορούς των συγγενών τους – Προειδοποιητικά πυρά από την αστυνομία

giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας: Δεν επιφέρει έννομες συνέπειες, δεν δημιουργεί τετελεσμένα

robot kina tsai – new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ με… καπέλα συλλέγουν τσάι σε φυτείες (Video)

1 / 3