ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 17:40
Γεραπετρίτης για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας: Δεν επιφέρει έννομες συνέπειες, δεν δημιουργεί τετελεσμένα

Και από την Βουλή ο ΥΠΕξ Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση ότι το νομοθέτημα για την Γαλάζια Πατρίδα που ετοιμάζει η Άγκυρα είναι εσωτερικό νομοθέτημα που δεν επιφέρει έννομες συνέπειες. Την απάντηση αυτή έδωσε στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Αλέξανδρου Καζαμία ο οποίος ρώτησε αν η ηγεσία του υπουργείου θα προβεί σε κινήσεις για να αποτρέψει την ψήφισή του.

Μεταξύ άλλων ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως «η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν είναι δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Κανένα εσωτερικό νομοθέτημα δεν μπορεί να δεσμεύσει. Μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρει καμία απολύτως έννομη συνέπεια, είναι αχρείαστη και προκαλεί ένταση». Εξήγησε δε πως σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση μεριμνά για την πλήρη ενημέρωση φορέων και εταίρων. 

Μάλιστα, ο υπουργός ύψωσε τον τόνο της φωνής του απέναντι στον βουλευτή της Πλεύσης που επέμεινε να ρωτά αν θα αναληφθούν πρωτοβουλίες και θα γίνουν διαβήματα στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας: «Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Να είστε ήσυχος, η κυβέρνηση μεριμνά, δεν θα επιτρέψουμε οτιδήποτε υποβαθμίζει τη διεθνή θέση της χώρας μας. Να κοιμάστε ήσυχος κύριε Καζαμία…». Κι ακόμα, του καταλόγισε «ελαφρότητα» και «αντιφάσεις».

«Συνομολογείτε ότι δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο, παρά υπάρχουν φήμες στον τουρκικό Τύπο. Έτσι ασκείται η εξωτερική πολιτική; Με βάση εικασίες; Προληπτικώς θα κάνουμε ενέργειες;»,  διερωτήθηκε, τονίζοντας πως «κανένα απολύτως τετελεσμένο υπάρχει».  Πρόσθεσε πως «ό,τι δεν έχει έρεισμα, δεν έχει νομική συνέπεια. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Ούτε το casus belli είναι, ούτε το τουρκολυβικό μνημόνιο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς συνέπειες». Κάλεσε δε τον βουλευτή να επιδεικνύει μεγαλύτερη προσοχή ότι αναφέρεται σε τεχνικούς όρους».  

Ευρωπαϊκό κεκτημένο που πρέπει να γίνει σεβαστό ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

Καταλήγοντας ο υπουργός ανέφερε: «Εμείς ασκούμε κυριαρχία στο πεδίο, όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της Άμυνας, με το χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, με την έρευνα για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης, με την ενίσχυση στην Κύπρο, με την ισχυρή παρουσία παντού». Ειδικά για τον χωροταξικό σχεδιασμό υπογράμμισε πως δεν αποτελεί εσωτερικό νομοθέτημα, αλλά ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν μια χώρα θέλει να αποτελέσει μέλος και να συνδιαλέγεται με την ΕΕ, πρέπει να το σεβαστεί.

