ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 22:18
24.05.2026 20:45

Τουρκία: Ο Οζέλ βγήκε από τα γραφεία του CHP – Πορεία προς την Εθνοσυνέλευση υπό βροχή (photos)

Η έδρα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) εκκενώθηκε έπειτα από αστυνομική επέμβαση, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε, βγαίνοντας από το κτήριο, ότι κατευθύνεται προς το τουρκικό Κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας τις εξελίξεις ως πολιτικά υποκινούμενες.

Η αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του δικηγόρου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης που καθαίρεσε από την ηγεσία τον Οζέλ.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτήριο του κόμματος και προχώρησαν σε επιχείρηση εκκένωσης, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Η παρέμβαση της αστυνομίας έγινε κατόπιν εντολής της Αστυνομικής Διεύθυνσης ‘Αγκυρας, η οποία επικαλέστηκε την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που σχετίζεται με την ηγεσία του κόμματος και την απομάκρυνση της τρέχουσας διοίκησης.

Οζέλ: Πάμε να ανακτήσουμε την πατρίδα μας

Πριν αποχωρήσει από τα γραφεία του κόμματος, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ προχώρησε σε δήλωση προς τα μέλη και τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στις εξελίξεις.

«Κάνουμε ό,τι αρμόζει για το CHP. Ο καθένας κάνει ό,τι αρμόζει για τον εαυτό του. Λυπάμαι πολύ. Ωστόσο, φεύγουμε με σκοπό να ανακτήσουμε την πατρίδα μας, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να την αγγίξει ξανά. Όταν επιστρέψουμε εδώ, ούτε αυτή η κυβέρνηση ούτε οι συνεργάτες της θα τολμήσουν να το ξανακάνουν. Σας είπαμε μην το κάνετε, μην γίνετε συμμέτοχοι ή υποκείμενο του σχεδίου παράδοσης του κόμματος στο AKP λόγω των προσωπικών σας φιλοδοξιών και επειδή δεν μπορείτε να δεχτείτε μια ήττα. Δεν καταφέραμε να σας πείσουμε», είπε, αφήνοντας αιχμές για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Πορεία προς το Κοινοβούλιο

Μετά την εκκένωση των γραφείων, ο Οζγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε ότι κατευθύνεται προς την τουρκική βουλή, δηλώνοντας ότι το κόμμα θα συνεχίσει τη δράση του «στο πεδίο».

