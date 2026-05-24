Το ΔΗΣΥ όπως όλα δείχνουν θα επιβεβαιώσει τα προγνωστικά στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου καθώς καταγράφει προβάδισμα 4 μονάδων με καταμετρημένο το 61%.
Αν και τα exit poll έδειχναν ντέρμπι, το ΔΗΣΥ οδεύει προς τη νίκη καθώς συγκεντρώνει 27,1% έναντι 23,3% του ΑΚΕΛ και 11,1% του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου.
Τα προγνωστικά για τον Φειδία επίσης επιβεβαιώνονται καθώς είναι έκτος με 5,4%, ωστόσο κερδίζει 4 θέσης στο Κοινοβούλιο.
