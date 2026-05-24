24.05.2026 18:30

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 1 νεκρός στην κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου – 21 άνθρωποι αγνοούνται

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, μετά την κατάρρευση ενός υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες σήμερα, έγινε γνωστό από τις αρχές, την ώρα που διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια για τον εντοπισμό και τη διάσωση 21 ανθρώπων που θεωρούνται αγνοούμενοι.

Αξιωματούχοι είπαν πως μια έρευνα ξεκίνησε για τα αίτια της κατάρρευσης του πολυώροφου κτιρίου στην πόλη Άνχελες, βόρεια της πρωτεύουσας Μανίλα.

Διασώστες στο σημείο της τραγωδίας διακρίνονταν να σκαρφαλώνουν πάνω σε έναν σωρό από πλάκες σκυροδέματος και κομμάτια από χάλυβα, καθώς αναζητούσαν επιζώντες. Στις επιχειρήσεις συνδράμουν εκπαιδευμένα σκυλιά διάσωσης και χρησιμοποιούνται συσκευές ανίχνευσης καρδιακού παλμού και βαρύ εξοπλισμός.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι αρχές είπαν πως ο ένας 65χρονος Μαλαισιανός έχασε τη ζωή του, με τη σορό του να έχει ανασυρθεί από ένα γειτονικό κτίριο, ένα ξενοδοχείο, που υπέστη σοβαρές ζημιές από την κατάρρευση του εργοταξίου.

Η Μαρία Λιχ Σατζίλι, εκπρόσωπος της Γραφείου Πυροσβεστικής της περιοχής, είπε κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης πως μεταξύ των 21 αγνοουμένων, πέντε άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί πως είναι παγιδευμένοι στα χαλάσματα.

Δύο από τους πέντε εγκλωβισμένους επικοινωνούν με τους διασώστες, ωστόσο η κατάσταση των άλλων δεν είναι σαφής.

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, ωστόσο η Σατζίλι προειδοποίησε πως οι επιχειρήσεις θα καταστούν δυσκολότερες μόλις νυχτώσει.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι τα αρχεία της πολεοδομίας δείχνουν ότι το κτίριο προοριζόταν για ένα 9ώροφο ξενοδοχείο βάσει της εγκεκριμένης άδειας, αλλά ότι μια πισίνα κατασκευαζόταν στον 10ο όροφο.

