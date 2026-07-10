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10.07.2026 22:13

Χασισοφυτεία με 4.000 δενδρύλλια εντοπίστηκε σε χωριό έξω από τη Λαμία – Τρεις συλλήψεις

10.07.2026 22:13
xasis_kamenavourla
Φωτογραφία αρχείου

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Σημαντική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε ορεινή και δύσβατη περιοχή του Δήμου Λαμιέων, όπου εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 4.000 δενδρύλλια.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, οι οποίοι εντόπισαν την καλλιέργεια σε απομονωμένο σημείο κοντά στο Ελευθεροχώρι. Η επιλογή της τοποθεσίας φαίνεται πως είχε γίνει με στόχο να παραμένει δύσκολα προσβάσιμη και μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, η αστυνομική έρευνα οδήγησε όχι μόνο στον εντοπισμό της μεγάλης φυτείας, αλλά και στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, υπηκόων Αλβανίας, οι οποίοι φέρονται να είχαν την ευθύνη για την καλλιέργεια. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι εργασίες για την απομάκρυνση των δενδρυλλίων ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες και συνεχίστηκαν έως αργά το απόγευμα, με τους αστυνομικούς να τα ξεριζώνουν προκειμένου να προχωρήσουν στην καταστροφή τους.

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