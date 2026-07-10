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10.07.2026 23:23

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης αναβολικών: Και αστυνομικός ανάμεσα στους συλληφθέντες, κατασχέθηκαν ουσίες αξίας 500.000 ευρώ (Photos/Video)

10.07.2026 23:23
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Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης -στην οποία εμπλέκεται και αστυνομικός-, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Στην υπόθεση εμπλέκονται δύο ακόμη αστυνομικοί και ένας γιατρός, οι οποίοι κατηγορούνται για επιμέρους παράνομες πράξεις.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, για την αποδόμηση της δράσης του κυκλώματος, πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες της Πέμπτης, 9/7, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν τρία μέλη του, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ ακόμη ένα αλλοδαπό μέλος αναζητείται στο εξωτερικό.

Παράλληλα, κατηγορούνται επιπλέον 11 άτομα για επιμέρους αξιόποινες πράξεις που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων δύο ακόμη αστυνομικοί και ιατρός δημόσιου νοσοκομείου.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί καταπολέμησης του ντόπινγκ και διάθεσης αναβολικών ουσιών, της φαρμακευτικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, προηγήθηκε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, που ξεκίνησε έπειτα από αξιολόγηση καταγγελίας, από την οποία προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική ομάδα, με αποκλειστικό σκοπό την προμήθεια, αποθήκευση, διακίνηση και πώληση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα οικονομικά οφέλη.

Ο τρόπος δράσης

Τα σκευάσματα εισήγαγε από το εξωτερικό ο αλλοδαπός που αναζητείται και μαζί με έναν από τους συλληφθέντες διαχειρίζονταν τους χώρους αποθήκευσης. Στη συνέχεια, οι ουσίες διακινούνταν είτε απευθείας σε ενδιαφερόμενους αγοραστές, είτε μέσω του αστυνομικού-μέλους της οργάνωσης και της συνεργού του. Οι τελευταίοι, οι οποίοι είχαν αναπτύξει και ξεχωριστό δίκτυο πελατών, αναλάμβαναν την προώθηση των προϊόντων, την ενημέρωση των αγοραστών για τη χρήση τους, την είσπραξη των χρημάτων και τη διαχείριση των παράνομων εσόδων.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνταν με δια ζώσης συναντήσεις ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών, ενώ οι πληρωμές γίνονταν με τραπεζικές καταθέσεις ή μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών άμεσων μεταφορών χρημάτων.

Μάλιστα, όπως προέκυψε, τον Μάιο του 2026, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους, μετά από διεθνή επιχείρηση υπό το συντονισμό της Europol για την αντιμετώπιση της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής. Ειδικότερα, προχώρησαν σε αύξηση των μέτρων αντιπαρακολούθησης που εφάρμοζαν και αναζήτησαν νέες πηγές προμήθειας των παράνομων προϊόντων, συνεχίζοντας ωστόσο αδιάλειπτα την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 111.720 δισκία αναβολικών ουσιών,
  • 7.985 φιαλίδια αναβολικών ουσιών,
  • 8.346 φιαλίδια βακτηριοστατικού νερού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ενέσιμων σκευασμάτων,
  • συσκευή εκτόξευσης ειδικού τύπου (όπλο),
  • 10 αβολίδωτα φυσίγγια,
  • 4 χειροβομβίδες κρότου-λάμψης,
  • 3 χειροβομβίδες καπνού τύπου CS,
  • μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Από την έως τώρα καταγραφή και αξιολόγηση των κατασχεθέντων αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων, σε συνδυασμό με τα ερευνητικά δεδομένα της υπόθεσης και στοιχεία της αγοράς, εκτιμάται ότι η συνολική αξία τους ανέρχεται περίπου στις 500.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 23:40
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