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11.07.2026 00:41

«Σεισμός» στο ελληνικό μπάσκετ: Ο ΠΑΟΚ αποκτά τον Όσμαν με συμβόλαιο 9 εκατ. ευρώ και καταβάλλει 2 εκατ. στον Παναθηναϊκό

11.07.2026 00:41
osman

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Τη μεγαλύτερη μεταγραφική κίνηση του φετινού καλοκαιριού ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, με τον Τούρκο φόργουορντ να υπογράφει τριετές συμβόλαιο ύψους εννέα εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν θέσει εξαρχής ως βασικό στόχο τον διεθνή άσο, εκτιμώντας ότι ο έντονος ανταγωνισμός στις θέσεις των φόργουορντ του Παναθηναϊκού δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για μια τέτοια κίνηση. Η οικονομική πρόταση που κατέθεσαν κρίθηκε εξαιρετικά ελκυστική από τον παίκτη, ο οποίος ζήτησε να αποχωρήσει από τους «πράσινους».

Με τη συγκατάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, άναψε το «πράσινο φως» για τη μεταγραφή, ενώ ο Παναθηναϊκός θα βάλει στα ταμεία του δύο εκατομμύρια ευρώ από τη συμφωνία, σε μια μετακίνηση που χαρακτηρίζεται ως η κορυφαία της ευρωπαϊκής offseason.

Πώς άνοιξε ο δρόμος για τη μεταγραφή

Παρά το γεγονός ότι ο Όσμαν συγκαταλεγόταν στους κορυφαίους παίκτες του Παναθηναϊκού, η επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ έγινε σεβαστή από τους «πράσινους», με την τελική απόφαση να περνά από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος προπονητής συζήτησε με τον Τούρκο φόργουορντ και συναίνεσε στην παραχώρησή του, γεγονός που οδηγεί πλέον σε αναπροσαρμογή του μεταγραφικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού. Έτσι, θεωρείται πλέον δεδομένο ότι οι «πράσινοι» θα κινηθούν για την απόκτηση γκαρντ υψηλού επιπέδου, καθώς η αποχώρηση του Όσμαν μειώνει τον συνωστισμό στις θέσεις των φόργουορντ.

Επικοινωνία με τον παίκτη είχε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Παρότι επιθυμούσε την παραμονή του στον Παναθηναϊκό, αποδέχθηκε την απόφασή του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπου το νέο, ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιό του τον καθιστά ως τον franchise παίκτη της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να εξετάζει και την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, προσφέροντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έως και δύο εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Το μήνυμα του Γιαννακόπουλου στον Όσμαν

Λίγο νωρίτερα, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποχαιρέτησε τον Τσέντι Όσμαν μέσω story στο Instagram, εκφράζοντας τη στενοχώρια του για την αποχώρηση του παίκτη, αλλά και τον σεβασμό του στην επιλογή του.

«Η απόφασή σου με λυπεί, αλλά την σέβομαι απόλυτα και την καταλαβαίνω, σου εύχομαι τα καλύτερα, Τσέντι, Τσέντι, Τσέντι», έγραψε χαρακτηριστικά.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 01:08
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«Σεισμός» στο ελληνικό μπάσκετ: Ο ΠΑΟΚ αποκτά τον Όσμαν με συμβόλαιο 9 εκατ. ευρώ και καταβάλλει 2 εκατ. στον Παναθηναϊκό

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