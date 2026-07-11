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11.07.2026 00:08

Μεγάλη φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης στη Λάρισα – Ήχησε το 112 για τους καπνούς (Video)

11.07.2026 00:08
fotia-larisa

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της Παρασκευής, 10/7, σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας. Λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, λόγω των καπνών.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν. Αυτή την ώρα επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό πυροθερμικό φορτίο, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του, καθώς τα υλικά που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις προκαλούν μικρές εκρήξεις.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, το οποίο θα αναλάβει να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Μήνυμα του 112 για τους καπνούς

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, το 112 απέστειλε ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Λάρισας, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα, καθώς οι καπνοί κινούνται προς την πόλη.

Πιθανότατα η προειδοποίηση σχετίζεται με το γεγονός ότι καίγονται απορρίμματα, κάτι που ενδέχεται να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με τοξικούς ρύπους.

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Μεγάλη φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης στη Λάρισα – Ήχησε το 112 για τους καπνούς (Video)

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