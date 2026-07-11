Δούρου: «Δεν είναι ώρα για προσωπικές φιλοδοξίες» το μήνυμα σε Πολάκη – «Δεν έχω λείψει από καμία μάχη»

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Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε η Ρένα Δούρου με συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή της Βούλας Κεχαγιά στο Meganews.

Εμφανίζεται με έμμεσο τρόπο να βγαίνει μπροστά για να διεκδικήσει ρόλο στην επόμενη μέρα του κόμματος, επιχειρεί να τηρήσει ισορροπίες, στέλνει όμως και στον Παύλο Πολάκη το μήνυμα ότι δεν είναι η ώρα για προσωπικές φιλοδοξίες, θυμίζοντάς του το «παρών» του Ευάγγελου Βενιζέλου στο Ζάππειο το 2007 μετά την ήττα του ΠΑΣΟΚ και του Παπανδρέου από τη ΝΔ στις εκλογές. Χαρακτήρισε πάντως την διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, «αχρείαστη». Ακόμα, χαρακτήρισε «έντιμη στάση» την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, εφόσον δεν μπορούσε να υπηρετήσει ένα άλλο σχέδιο από αυτό που ψηφίστηκε στην Κ.Ε. της 6ης Ιουνίου.

«Δεν έχω λείψει από καμία μάχη» είπε, σημειώνοντας όμως με νόημα «στα πόσα παθήματα έχουμε κάποιους είδους μάθημα»

«Όλο το προηγούμενο διάστημα», είπε «βάλαμε τα πρόσωπα μπροστά, δε συζητήσαμε τις πολιτικές».

Ανέφερε πως όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας «ήμουν πάλι στην μειοψηφία λέγοντας πρώτα να κάνουμε συνέδριο και μετά να εκλέξουμε πρόεδρο γιατί ο πρόεδρος θα πρέπει να δεσμεύεται από συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο».

Σημείωσε πως η ίδια δε θα φυγομαχήσει ποτέ, από την άλλη ξόρκισε τις βεβιασμένες κινήσεις όπως αυτή του Παύλου Πολάκη να δηλώσει «παρών» θυμίζοντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο στο Ζάππειο. Για να προσθέσει λίγο μετά πως «το εγώ πάνω από το συλλογικό και να προστρέχεις σε καιρούς υπαρξιακής κρίσης για την ελληνική κοινωνία, δε φέρει κανένα σωστό αποτέλεσμα».

Χαρακτήρισε «έντιμη στάση» την παραίτηση Φάμελλου, «από τη στιγμή που και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει ένα διαφορετικό σχέδιο από εκείνο που αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή της 6ηςΙουνίου».

Παραπέμποντας στην αναφορά του πως «δεν μπορεί να συμβάλει στον διχασμό» επιδοκίμασε τη στάση λέγοντας ότι αυτό είναι «σωστό». Και πρόσθεσε: «Η διαγραφή του συντρόφου Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα (…) ήταν αχρείαστη. Και όπως φάνηκε και απ’ το καταστατικό όσοι επιχείρησαν να διαγράψουν τον Παύλο Πολάκη και από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας ατύχησαν γιατί προσέκρουσαν στον τοίχο του Καταστατικού, δηλαδή του Συντάγματος του κόμματος».

Και συνέχισε: «Λέω όμως σε όλους μας είτε απευθυνόμενη στον Παύλο, είτε στη Βούλα, είτε στη Ρένα ότι δεν είναι η ώρα για προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε για προσωπικές στρατηγικές. Η ώρα είναι κρίσιμη και η ώρα είναι να μην μπει το προσωπικό πάνω απ’ το συλλογικό».

Και κατέληξε: « Έχοντας πληγώσει τα μέλη μας και τους ψηφοφόρους μας, τους ευχαριστώ διότι μη κάνοντας τίποτα και τροφοδοτώντας διχαστικές καταστάσεις το δημόσιο λόγο, στην πρόσφατη δημοσκόπηση της Pulse νομίζω, αν μας δίνει 2%, φανταστείτε να ποιούσαμε το καθήκον μας».

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