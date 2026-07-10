Μαλλιά κουβάρια στον ΣΥΡΙΖΑ: Στην ΚΕ καλεί τα μέλη του κόμματος ο Πολάκης, παρά την αναβολή που ανακοίνωσε η Κουμουνδούρου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μύλος επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος, με επίδικο ζήτημα τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο.

Παρά την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, αλλά και τις δηλώσεις της αναπληρώτριας γραμματέως του κόμματος, ότι η ΚΕ αναβάλλεται λόγω της παραίτησης Φάμελλου, ο Παύλος Πολάκης, που μαζί με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά επέμεναν να γίνει κανονικά η συνεδρίαση, με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, κάλεσε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να δώσουν το παρών στην ΚΕ.

Ο κ. Πολάκης κάλεσε τα μέλη του κόμματος να μη δίνουν σημασία στα μηνύματα της κ. Σαπουνά, την οποία κατηγόρησε ότι δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα και ότι λειτουργεί έτσι σε συνεννόηση με κύκλους που θέλουν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά όσα λέει στο βίντεο ο Παύλος Πολάκης

«Όλοι αύριο στο ξενοδοχείο WYNDHAM στις 10.30 στην πλατεία Καραϊσκάκη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ που συγκλήθηκε από τις 75 υπογραφές μελών της!! ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ σε μηνύματα που στέλνει μια αναπληρώτρια γραμματέας (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ)για αναβολή της συνεδρίασης! Προφανώς το κάνει σε συνεννόηση με κύκλους που θέλουν διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα υπάρξει και θα δυναμώσει ξανά!! ΤΕΛΕΙΑ -ΤΕΛΟΣ».

Παππάς: Ντε φάκτο και πολιτικά ο Πολάκης επανεντάσσεται στην ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ

Το μεσημέρι, σε δηλώσεις του έξω από την Κουμουνδούρου, ο Νίκος Παππάς είπε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει και πως το θέμα της επαναφοράς Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι πολιτικό, «ντε φάκτο» επανέρχεται στην ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε.

Ειδικότερα ανέφερε πως «υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενότητα και συλλογική λειτουργία. Η Κεντρική Επιτροπή γίνεται κανονικά και βάση Καταστατικού, η δήλωση Φώτη Κουβέλη λύνει όλα τα ζητήματα».

Ερωτηθείς τι θα συζητήσει η Κεντρική Επιτροπή είπε πως «θα αποφασίσει τη διάταξη μάχης και την προετοιμασία για τα επόμενα βήματα».

Για την επαναφορά Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα με απόφαση Κεντρικής Επιτροπής όπως ζητά ο βουλευτής Χανίων ο Νίκος Παππάς σημείωσε:

«Ντε φάκτο και πολιτικά ο Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε διαγραφεί υπό συνθήκες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται».

«Δε χρειάζεται καν να το σπουδαιολογούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση διαδικαστικού τύπου θέματα να λύσουν μείζονες πολιτικές επιλογές» είπε κληθείς να απαντήσει σε σχόλιο για το τι προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής σε σχέση με την επανένταξη (σ.σ. την απόφαση μπορεί να λάβει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας).

«Υπάρχει τρόπος, υπάρχει συσσωρευμένη ιστορική πείρα και για τήρηση των καταστατικών μας αρχών» είπε. Ερωτηθείς για το ότι από άλλη πλευρά λέγεται ότι δε θα γίνει Κ.Ε. απάντησε «υπάρχει η πλευρά της τήρησης του καταστατικού, με αυτή είμαστε όλοι».

Στο ερώτημα τέλος, αν θα είναι υποψήφιος για Πρόεδρος του κόμματος ή για Γραμματέας, απάντησε ότι «δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τον ρόλο προσώπων».

Δεν θα συγκληθεί η ΚΕ το Σάββατο, λέει η Κουμουνδούρου

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις δηλώσεις της αναπληρώτριας Γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασίας Σαπουνά για την τύχη της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, ήρθε και επίσημη ανακοίνωση από την Κουμουνδούρου, με την οποία επιβεβαιώνεται η αναβολή της συνεδρίασης του κομματικού οργάνου.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σ. Σωκράτη Φάμελλου, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ, που είχε προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο 11/7/2026. Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκλιση της ΚΕ».

Την αναβολή της ΚΕ είχε προαναγγείλει σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά, η οποία εξήγησε ότι η αναβολή της συνεδρίασης της ΚΕ ήταν αναγκαία μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την συντεταγμένη σύγκληση των οργάνων του κόμματος.

Όπως είπε η ίδια πρόκειται να πραγματοποιηθεί Πολιτική Γραμματεία την ερχόμενη Δευτέρα και η εισήγηση της είναι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή στις 18 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της σύγκλησης της ΚΕ μετά την παραίτηση Φάμελλου έχει αναδειχθεί σε πεδίο σφοδρής κόντρας ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με προεξάρχοντες τους Νίκο Παππά, Ρένα Δούρου και Παύλο Πολάκη, ενώ και ο Φώτης Κουβέλης, με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας, δήλωσε πως η σύγκληση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής αύριο είναι υποχρεωτικό να γίνει με βάση τη διάταξη του καταστατικού για τη σύγκληση με πρωτοβουλία του 25% των μελών, την οποία αξιοποίησαν τα 73 μέλη που υπέγραψαν το αίτημα για τη συνεδρίαση.

Διαβάστε επίσης:

Μύλος στον ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα συγκληθεί η ΚΕ το Σάββατο, λέει η Κουμουνδούρου – Πολάκης, Παππάς και Δούρου καλούν σε συνεδρίαση

Άδωνις Γεωργιάδης από Economist: «Ναι» στα καινοτόμα φάρμακα, αλλά με σύστημα που έχει κανόνες και είναι δίκαιο

Τσίπρας στον Economist: Εθνική ήττα τα F-35 στην Τουρκία















