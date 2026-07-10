search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 19:33
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.07.2026 18:03

Μύλος στον ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα συγκληθεί η ΚΕ το Σάββατο, λέει η Κουμουνδούρου – Πολάκης, Παππάς και Δούρου καλούν σε συνεδρίαση

10.07.2026 18:03
syriza_ktirio_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μετά τις δηλώσεις της αναπληρώτριας Γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασίας Σαπουνά για την τύχη της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, ήρθε και επίσημη ανακοίνωση από την Κουμουνδούρου, με την οποία επιβεβαιώνεται η αναβολή της συνεδρίασης του κομματικού οργάνου.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σ. Σωκράτη Φάμελλου, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ, που είχε προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο 11/7/2026. Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκλιση της ΚΕ».

Την αναβολή της ΚΕ είχε προαναγγείλει σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά, η οποία εξήγησε ότι η αναβολή της συνεδρίασης της ΚΕ ήταν αναγκαία μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την συντεταγμένη σύγκληση των οργάνων του κόμματος.

Όπως είπε η ίδια πρόκειται να πραγματοποιηθεί Πολιτική Γραμματεία την ερχόμενη Δευτέρα και η εισήγηση της είναι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή στις 18 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της σύγκλησης της ΚΕ μετά την παραίτηση Φάμελλου έχει αναδειχθεί σε πεδίο σφοδρής κόντρας ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με προεξάρχοντες τους Νίκο Παππά, Ρένα Δούρου και Παύλο Πολάκη, ενώ και ο Φώτης Κουβέλης, με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας, δήλωσε πως η σύγκληση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής αύριο είναι υποχρεωτικό να γίνει με βάση τη διάταξη του καταστατικού για τη σύγκληση με πρωτοβουλία του 25% των μελών, την οποία αξιοποίησαν τα 73 μέλη που υπέγραψαν το αίτημα για τη συνεδρίαση.

Διαβάστε επίσης:

Άδωνις Γεωργιάδης από Economist:  «Ναι» στα καινοτόμα φάρμακα, αλλά με σύστημα που έχει κανόνες και είναι δίκαιο

Τσίπρας στον Economist: Οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων – Στις εκλογές διεκδικούμε στα ίσα τη διακυβέρνηση από τη ΝΔ – Live

Χρυσοχοΐδης για Marfin και υπόθεση Νέστορα: Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικάει





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
serres fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές για τη φωτιά στην Οινούσσα – Πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά

lilly collins instagram – new
LIFESTYLE

Λίλι Κόλινς: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του συζύγου της και οι κοινές φωτογραφίες τους στα social

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ – Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

robbie-williams
LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η τρυφερή στιγμή επί σκηνής με τη 13χρονη κόρη του (Video)

PAOK
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω», λέει ο πατέρας της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

2024_10_23T06_37_42_badun_images.badun.es_0e504fcc63b4_tarta_rapida_de_dulce_de_leche_y_platano_quick_banoffee_pie__1290_742
CUCINA POVERA

Banoffee, η βασίλισσα των ταρτών

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου - Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 19:28
serres fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές για τη φωτιά στην Οινούσσα – Πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά

lilly collins instagram – new
LIFESTYLE

Λίλι Κόλινς: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του συζύγου της και οι κοινές φωτογραφίες τους στα social

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ – Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

1 / 3