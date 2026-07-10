Μύλος στον ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα συγκληθεί η ΚΕ το Σάββατο, λέει η Κουμουνδούρου – Πολάκης, Παππάς και Δούρου καλούν σε συνεδρίαση

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Μετά τις δηλώσεις της αναπληρώτριας Γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασίας Σαπουνά για την τύχη της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, ήρθε και επίσημη ανακοίνωση από την Κουμουνδούρου, με την οποία επιβεβαιώνεται η αναβολή της συνεδρίασης του κομματικού οργάνου.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σ. Σωκράτη Φάμελλου, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ, που είχε προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο 11/7/2026. Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκλιση της ΚΕ».

Την αναβολή της ΚΕ είχε προαναγγείλει σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά, η οποία εξήγησε ότι η αναβολή της συνεδρίασης της ΚΕ ήταν αναγκαία μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την συντεταγμένη σύγκληση των οργάνων του κόμματος.

Όπως είπε η ίδια πρόκειται να πραγματοποιηθεί Πολιτική Γραμματεία την ερχόμενη Δευτέρα και η εισήγηση της είναι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή στις 18 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της σύγκλησης της ΚΕ μετά την παραίτηση Φάμελλου έχει αναδειχθεί σε πεδίο σφοδρής κόντρας ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με προεξάρχοντες τους Νίκο Παππά, Ρένα Δούρου και Παύλο Πολάκη, ενώ και ο Φώτης Κουβέλης, με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας, δήλωσε πως η σύγκληση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής αύριο είναι υποχρεωτικό να γίνει με βάση τη διάταξη του καταστατικού για τη σύγκληση με πρωτοβουλία του 25% των μελών, την οποία αξιοποίησαν τα 73 μέλη που υπέγραψαν το αίτημα για τη συνεδρίαση.

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