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10.07.2026 19:10

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η τρυφερή στιγμή επί σκηνής με τη 13χρονη κόρη του (Video)

10.07.2026 19:10
robbie-williams

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Μια τρυφερή στιγμή με την κόρη του, μοιράστηκε με τους θεατές στη συναυλία του στο Λουξεμβούργο ο Ρόμπι Γουίλιαμς, όταν κάλεσε στη σκηνή τη 13χρονη Τέντι.

Ο 52χρονος τραγουδιστής, ο οποίος αυτή την περίοδο πραγματοποιεί την ευρωπαϊκή περιοδεία Britpop Tour, εμφανίστηκε στο Luxexpo Open-Air. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του διαχρονικού τραγουδιού «Angels», ζήτησε από την κόρη του να τον συνοδεύσει επί σκηνής, με τους θεατές να τους αποθεώνουν με θερμά χειροκροτήματα.

@rungrawin.77 @Robbie Williams #concert #britpop #luxembourg ♬ เสียงต้นฉบับ – Rungrawin🪐✨

Αφού χαιρέτησε το κοινό, η Τέντι αγκάλιασε τον πατέρα της και, κοιτώντας τον στα μάτια, του είπε τρυφερά: «Σ’ αγαπώ», όπως καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς τη φίλησε στο μέτωπο, οι δυο τους παρέμειναν για λίγο αγκαλιασμένοι και στη συνέχεια υποκλίθηκαν μαζί, πριν η 13χρονη αποχωρήσει από τη σκηνή.

@meliflexxx robbie brings his daughter teddy onto the stage😍 #robbiewilliams #theodorarosewilliams #teddywilliams #luxembourg ♬ Originalton – meli🤍

Σημειώνεται ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του, Άιντα Φιλντ, είναι γονείς τεσσάρων παιδιών. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, η Τέντι διαθέτει εξαιρετική φωνή, αλλά και φυσικό ταλέντο τόσο στη μουσική, όσο και στη σύνθεση τραγουδιών, γεγονός που τον κάνει να θεωρεί πιθανό να ακολουθήσει τη δική του πορεία. Παράλληλα, όμως, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και για την υποκριτική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με συμμετοχή στην ταινία «Tinsel Town».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 19:35
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