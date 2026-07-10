Μουντιάλ 2026: Πώς η FIFA στηρίζει δημόσια την αμερικανική ηγεμονία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε αντάλλαγμα για τη μετατροπή του Μουντιάλ σε ένα σόου «τραμπικού» θεάτρου, η διοίκηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αναμένει να εισπράξει πρωτοφανή έσοδα.

Την περασμένη Παρασκευή, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αιγύπτου έγραψε ιστορία. Οι «Φαραώ» επικράτησαν με δυσκολία της Αυστραλίας και έγιναν η δεύτερη αραβική χώρα που προκρίθηκε στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Τυλιγμένος με την παλαιστινιακή σημαία, ο προπονητής της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, αφιέρωσε τη νίκη της ομάδας του στον λαό της Γάζας, πολλοί από τους οποίους παρακολούθησαν τον αγώνα ζωντανά μέσα από τα ερείπια.

Για τον Ουρουγουανό συγγραφέα Εδουάρδο Γκαλεάνο, το ποδόσφαιρο ήταν ένας «καθρέφτης των πάντων». Το «όμορφο παιχνίδι», όπως υποστήριζε, αντανακλούσε πάντοτε τον χαρακτήρα του κόσμου μέσα στον οποίο παίζεται, τόσο στις φωτεινές όσο και στις σκοτεινές του πλευρές.

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο δεν αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, νομιμοποιεί την επανεμφάνιση μιας νέας μορφής αυτοκρατορικής βαρβαρότητας, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την κοινή ανθρώπινη υπόστασή μας μέσα από τη συλλογική χαρά.

Λίγες ημέρες πριν οι Παλαιστίνιοι πανηγυρίσουν το πέναλτι αλά Πανένκα του αρχηγού της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Σαλάχ, στο στάδιο του Ντάλας, ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν θανάσιμα τον 32χρονο Παλαιστίνιο τερματοφύλακα Σαλίμ αλ Ασκάρ, ο οποίος αναζητούσε καύσιμα για να μαγειρέψει για την έγκυο σύζυγό του.

Τα εγκλήματα δεν έχουν κάμψει το φρόνημα του παλαιστινιακού λαού

Ήταν ένας από τους 567 Παλαιστίνιους που δραστηριοποιούνταν στον χώρο του ποδοσφαίρου και έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023.

Τα εγκλήματα αυτά –για τα οποία η FIFA δεν έχει ακόμη επιβάλει κυρώσεις στην Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία– δεν έχουν κάμψει το φρόνημα του παλαιστινιακού λαού.

Την Τρίτη, πλήθη συγκεντρώθηκαν στην πόλη της Γάζας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Αιγύπτου απέναντι στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι. Καθώς, σύμφωνα με το άρθρο, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν προκαλέσει ζημιές ή καταστροφή στο 90% των κτιρίων του θύλακα και είχαν αποδεκατίσει το ηλεκτρικό δίκτυο, η προβολή του αγώνα κατέστη δυνατή χάρη σε μικρές ηλεκτρογεννήτριες.

Παιδιά ανέμιζαν σημαίες πάνω στα συντρίμμια ισοπεδωμένων κτιρίων, ενώ οι φίλαθλοι πανηγύρισαν το εναρκτήριο γκολ του Γιασέρ Ιμπραχίμ στο σημείο όπου κάποτε βρίσκονταν τα σπίτια τους.

Αποικιακός ρατσισμός

Ωστόσο, ακόμη και αυτή η σύντομη ανάπαυλα ήταν υπερβολική για να την επιτρέψουν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Μία ώρα πριν από τη σέντρα, ο Μοχάμεντ αλ Ουαχίντι, ο εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση που είχε οργανώσει τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα στην πόλη της Γάζας, σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα καθώς κατευθυνόταν για να παρακολουθήσει το παιχνίδι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε τις εβδομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να κλιμακώσει τον πόλεμό του εναντίον του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου — όμως η FIFA δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει σε αυτό να αποσπάσει την προσοχή από «το πιο επιτυχημένο γεγονός στην ιστορία».

Η «όμορφη» διοργάνωση που εξήρε ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο έχει δει κορυφαίους διαιτητές να κρατούνται και να απελαύνονται, ποδοσφαιριστές να ανακρίνονται επί ώρες και τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να στερείται εξ ολοκλήρου τη χορήγηση βίζας. Όλα αυτά, επιτρέπονται εξαιτίας της ατιμωρησίας που παρέχει η FIFA στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το Ισραήλ.

Αποτυγχάνοντας πλήρως να ζητήσει λογοδοσία από την ομοσπονδία-μέλος της, το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό όργανο έχει επιτρέψει την αναβίωση του αποικιακού ρατσισμού, τον οποίο οι αμερικανικές αρχές έχουν επιδείξει τις τελευταίες εβδομάδες απέναντι σε φιλάθλους, προπονητές και αθλητές.

Αυτό δεν είναι «ξέπλυμα μέσω του αθλητισμού». Είναι μια δημόσια στήριξη του αυτοκρατορικού σχεδίου της Ουάσινγκτον, μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου.

Ο Ινφαντίνο, ο οποίος κάποτε επέμενε ότι «το ποδόσφαιρο πρέπει να μένει έξω από την πολιτική», έχει διαμορφώσει προσεκτικά τη θέση της FIFA ως αξιόπιστου συμμάχου στην επίθεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του διεθνούς δικαίου.

Τίποτα δεν φαίνεται να είναι εκτός ορίων όταν πρόκειται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της βασικής διοργανώτριας χώρας του Μουντιάλ 2026, ακόμη και όταν πρόκειται για αποφάσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με κάτι περισσότερο από ένα τηλεφώνημα, ο Τραμπ —στον οποίο ο Ινφαντίνο απένειμε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA τον Δεκέμβριο του 2025— φέρεται να έπεισε τις ποδοσφαιρικές αρχές να ανατρέψουν την τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού και πρώτου σκόρερ, Φολαρίν Μπαλογκάν.

Ενώ πολλοί επικεντρώθηκαν στον προβληματικό χαρακτήρα αυτής της απόφασης, κάτι τέτοιο προϋποθέτει ότι η FIFA εξακολουθεί να διατηρεί οποιαδήποτε δέσμευση στην αρχή του ευ αγωνίζεσθαι. Η εθνική ομάδα του Ιράν, στην οποία απαγορεύτηκε να δημιουργήσει βάση προετοιμασίας εντός των αμερικανικών συνόρων, γνωρίζει καλά ότι αυτό δεν ισχύει.

Και δεν είναι η μόνη. Την παραμονή του πρώτου αγώνα της Αϊτής, η FIFA απαίτησε από την ομάδα να τροποποιήσει την επίσημη εμφάνισή της και να αφαιρέσει μια αναφορά στην επανάσταση που δημιούργησε την πρώτη μαύρη δημοκρατία στον κόσμο, υποστηρίζοντας ότι «τα πολιτικά μηνύματα» απαγορεύονται.

Το Μεξικό, το οποίο δεν θα φιλοξενήσει ούτε έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τη φάση των «16», γνωρίζει επίσης καλά την έλλειψη αιδούς της διοργάνωσης — για να μην αναφερθούν και τα εκατομμύρια των φιλάθλων που αδυνατούν να παρακολουθήσουν αγώνες λόγω της «δυναμικής τιμολόγησης» των εισιτηρίων.

Συλλογική ταυτότητα

Η FIFA, όπως και η βασική διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχει εγκαταλείψει την ψευδαίσθηση του ευ αγωνίζεσθαι, προκαλώντας μάλιστα την καταδίκη ακόμη και του διαβόητου πρώην προέδρου της, Σεπ Μπλάτερ. Ο Γκαλεάνο είχε δίκιο: η σκιά του ιμπεριαλισμού βαραίνει πάνω από τη διοργάνωση.

Η διοργάνωση αποτελεί την τέλεια μεταφορά ενός παγκόσμιου συστήματος που προκαλεί καταστροφές, εξαντλεί πόρους και στερεί την κυριαρχία από τον Παγκόσμιο Νότο, προκειμένου να τροφοδοτεί την ανάπτυξη στον Βορρά. Σε αντάλλαγμα για τη μετατροπή του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ένα θέαμα «τραμπικού» πολιτικού θεάτρου, η FIFA προσδοκά να αποκομίσει έσοδα-ρεκόρ ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Υπήρξαν, ωστόσο, και στιγμές όπου έλαμψε το φως. Οι απλουστευτικές αντιλήψεις για την εθνική ταυτότητα, που βασίζονται στο θρήσκευμα ή στο χρώμα του δέρματος, κατέρρευσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Περισσότεροι από τους μισούς παίκτες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, για παράδειγμα, διαθέτουν διπλή υπηκοότητα, έξι έχουν γεννηθεί εκτός ΗΠΑ, ενώ άλλοι προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.

Οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου, υποστήριζε ο Βρετανός ιστορικός Έρικ Χόμπσμπαουμ, αντιπροσωπεύουν τις χώρες στη συλλογική συνείδηση: «Η φαντασιακή κοινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων μοιάζει πιο πραγματική όταν εμφανίζεται ως μια ομάδα έντεκα ονομασμένων προσώπων», έγραψε. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η παρουσία πολυπολιτισμικών ομάδων αποτελεί πλήγμα για τον εθνοεθνικισμό του Τραμπ και των ιδεολογικών του συμμάχων.

Έχοντας κηρύξει έναν παράνομο και απρόκλητο πόλεμο εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήλπιζε ότι η ιρανική ομάδα δεν θα εμφανιζόταν καν στη διοργάνωση. Αντίθετα, η ομάδα έγινε δεκτή με ανοιχτές αγκάλες για να εγκαταστήσει τη βάση προετοιμασίας της στο Μεξικό, μια χώρα που η ίδια έχει αποτελέσει στόχο επανειλημμένων απειλών αμερικανικής εισβολής.

Κάτοικοι της πόλης Τιχουάνα διοργάνωσαν δημόσιες προβολές για τους αγώνες του Ιράν και κέρδισαν τις ευχαριστίες της ομάδας: «Η πράξη σας θα μείνει στις καρδιές μας», έγραψε η αποστολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον αμφιλεγόμενο αποκλεισμό της από τη φάση των ομίλων.

Μακριά από τα πρωτοσέλιδα, η αλληλεγγύη των φιλάθλων επιβεβαίωσε αυτό που ο κόσμος γνωρίζει εδώ και καιρό. Ενώ η εταιρική ηγεσία της FIFA μπορεί να είναι ικανοποιημένη μετατρέποντας το παιχνίδι σε μια ατελείωτη τηλεοπτική διαφήμιση, το ίδιο το άθλημα μπορεί να παραμείνει ένα σπάνιο αντίδοτο στην αποξένωση και την περιφρόνηση.

Στην εποχή του ατομικισμού, το ποδόσφαιρο παραμένει αυτό που ο Γκαλεάνο χαρακτήρισε «πρωταρχικό σύμβολο συλλογικής ταυτότητας». Είναι ένα σύμβολο πολύ ισχυρότερο από τη διαφθορά και την ιδιοτέλεια του Ινφαντίνο, ένα σύμβολο που εξακολουθεί να ενώνει τους ανθρώπους της Γάζας για 90 λεπτά, σε πείσμα της προσπάθειας εξαφάνισής τους.

Το ποδόσφαιρο, ο «καθρέφτης των πάντων», αντανακλά για ακόμη μία φορά τις αντιφάσεις του κόσμου, αναδεικνύοντας το ολοένα και μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα σε εκείνους που αγαπούν το όμορφο παιχνίδι και σε εκείνους που το διοικούν.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Πρόθυμος για συνομιλίες με το Ιράν, αλλά επιμένει πως η εκεχειρία «τελείωσε» – Οι οδηγίες που άφησε εάν δολοφονηθεί από την Τεχεράνη

Οχτώ άτομα κατηγορούνται για την ενορχήστρωση επίθεσης με drones και ελεύθερους σκοπευτές σε εκδήλωση του UFC στον Λευκό Οίκο

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει το Ισραήλ να εμπλακεί στις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν