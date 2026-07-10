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ΚΟΣΜΟΣ

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10.07.2026 18:08

Οχτώ άτομα κατηγορούνται για την ενορχήστρωση επίθεσης με drones και ελεύθερους σκοπευτές σε εκδήλωση του UFC στον Λευκό Οίκο

10.07.2026 18:08
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Σε οκτώ άνδρες απαγγέλθηκαν ομοσπονδιακές κατηγορίες την Πέμπτη για την φερόμενη συμμετοχή τους σε μια σχεδιαζόμενη επίθεση με drones και ελεύθερους σκοπευτές στην εκδήλωση UFC Cage Fighting του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα.

Το κατηγορητήριο αναφέρει δύο ξεχωριστά σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας για την παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες και της συνωμοσίας για διάπραξη δολοφονίας σε έδαφος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και για τη δολοφονία ενός κυβερνητικού αξιωματούχου.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πετέλ, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι μια επιχείρηση των Αρχών σε πολλές πολιτείες σταμάτησε με επιτυχία μια πιθανή επίθεση στην εκδήλωση, αφού έλαβε γνώση του σχεδίου τέσσερις ημέρες πριν, στις 10 Ιουνίου, μέσω συνομιλιών Signal.

«Χάρη στην ταχεία δράση του FBI, των συνεργατών μας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια επιχείρηση σε πολλές πολιτείες, πολλά άτομα βρίσκονται τώρα υπό κράτηση και οι φερόμενες ως σχεδιαζόμενες επιθέσεις σταμάτησαν», δήλωσε ο Πατέλ σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίστηκαν στο κατηγορητήριο ότι οι κατηγορούμενοι άρχισαν να οργανώνουν το σχέδιό τους τον Μάιο μέσω διαδικτυακών ομάδων συνομιλίας και φόρουμ και συμφώνησαν σε στόχους για την εκδήλωση UFC στις 14 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι άνδρες σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Βανς, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ και «άλλους στόχους υψηλής αξίας» στην εκδήλωση.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται επίσης να συνωμότησαν για να παρέχουν υλική υποστήριξη σε τρομοκράτες στο πλαίσιο αυτής της πλεκτάνης — ένα έγκλημα που τιμωρείται με έως και 15 χρόνια φυλάκιση. Η συνωμοσία για φόνο επιφέρει πιθανή ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) δήλωσε ότι στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται οι Abraham H. Alvarez, Daniel K. Eskridge, William L.S. Falkner, Tycen J. Proper, Jordan W. Rincker, Bryan O. Roa, Chandler D. Scaggs και Michael A. Thomas.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ανακοινώσει προηγουμένως αρκετές ποινικές καταγγελίες σε περιοχές σε όλη τη χώρα σε σχέση με την αποτυχημένη επίθεση. Το κατηγορητήριο της Πέμπτης ομαδοποιεί και τους οκτώ κατηγορούμενους μαζί με τις ίδιες κατηγορίες συνωμοσίας.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 19:28
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