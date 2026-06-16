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16.06.2026 15:13

FBI: Απετράπη «δυνητική απειλή» κατά της παράστασης MMA του Λευκού Οίκου για τα γενέθλια του Τραμπ

16.06.2026 15:13
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Μια «δυνητική απειλή» στο τουρνουά Μικτών Πολεμικών Τεχνών που διοργανώθηκε την Κυριακή για τα 80ά του γενέθλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλτ Τραμπ στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου απετράπη από το FBI, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών.

«Πολλά άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση και οι φερόμενες ως σχεδιαζόμενες επιθέσεις απετράπησαν», δήλωσε ο Κας Πατέλ με ανάρτηση στο X.

Πρόσθεσε ότι στο σχέδιο εμπλέκονται άτομα που βρίσκονται εκτός της περιοχής της Ουάσιγκτον, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας επαίνεσε «την ταχεία επέμβαση του FBI, των συνεργατών του και του υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε πολλές πολιτείες» και υποσχέθηκε να «συνεχίσει να ενημερώνει το κοινό όσο του επιτρέπει ο νόμος».

Ο πρόεδρος γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά του την Κυριακή μετατρέποντας το νότιο κήπο του Λευκού Οίκου σε αρένα για μαχητές MMA σε μια εκδήλωση με άκρως πολιτικό χαρακτήρα.

Περισσότεροι από 4.000 επιλεγμένοι καλεσμένοι κάθισαν γύρω από το κλουβί, συμπεριλαμβανομένου του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, διευθύνοντος Συμβούλου της Meta, και του Ντέιβιντ Έλισον, επικεφαλής της Paramount και συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου το δίκτυο κατείχε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης της εκδήλωσης.

Περίπου 100.000 θεατές συγκεντρώθηκαν επίσης σε ένα παρακείμενο πάρκο για να παρακολουθήσουν τους αγώνες σε μια γιγαντιαία οθόνη.

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